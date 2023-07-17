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Tekirdağ'daki yangına helikopter desteği ile müdahale sürüyor

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Tekirdağ'da çıkan orman yangınına yangın söndürme helikopterinin havadan desteği ile müdahale sürüyor. Malkara ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor. Helikopterler, sorti üstüne sorti yaparak aralıksız olarak müdahaleyi sürdürüyor.

Tekirdağ'daki yangına helikopter desteği ile müdahale sürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çıkan orman yangınına yangın söndürme helikopterinin havadan desteği ile müdahale sürüyor.

Malkara ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor. Helikopterler, sorti üstüne sorti yaparak aralıksız olarak müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Helikopter Tekirdağ Malkara Güncel Haberler

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