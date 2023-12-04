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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Kapaklı ilçesinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 1 gram eroin, 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 52 sentetik hap, uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, 22 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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