Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Kapaklı ilçesinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 1 gram eroin, 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 52 sentetik hap, uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, 22 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 9 zanlı gözaltına alındı.