Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 230 Gram Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı operasyonda toplam 230 gram uyuşturucu madde ele geçirdi ve iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermedi. İki operasyonda toplam 230 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, İstiklal- Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş.'nin hareketlerinden şüphelenen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsı durdurarak elindeki poşette yaklaşık 176 gram esrar maddesi bulunduğunu fark etti. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıs gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde ikinci operasyonu da yapan Emniyet ekipleri, bu kez İ.K.'ye ait ikamete baskın yaptı. Yapılan aramalarda yaklaşık 60 gram ağırlığında esrar adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıs ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Şüpheliler hakkında TCK-188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti'nden adli işlem yapıldı.

Öte yandan, uyuşturucu ile mücadelenin etkin biçimde ve kararlılıkla süreceğine işaret edildi. - TEKİRDAĞ