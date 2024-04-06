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Tekirdağ'da 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yarışmasında Ödüller Verildi

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Tekirdağ'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin edebi ve görsel kategori olarak 2 ana dalda yarıştığı yarışmaya 2 bin 433 eser katıldı.

Türkiye genelinde 81 ilden 93 bin 776 eserin katılım gösterdiği yarışma başvuru sıralamasında Tekirdağ 10. sırada yer aldı.

Yarışmada il birinciliğine layık görülen öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törenle ödülleri ve teşekkür belgeleri verildi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, törende yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele alanında iyi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Soykırlı, öğrencileri iyi ve sağlıklı yaşamın birer sözcüsü olarak görebilmenin kendilerini motive ettiğini aktararak, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Yeşilay Tekirdağ Şubesi yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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