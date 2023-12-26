Tekirdağ'da otomobil-kamyon çarpışması: 1 ölü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, (21) A. S idaresindeki 59 ADT 455 plakalı otomobil, Batkın Mahallesi'nde Ş.B idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Kaza ağır yaralanan A.S, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sürücü Ş.B, gözaltına alındı.