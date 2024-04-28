Tekirdağ'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, polis ekipleri trafik önlemleri aldı.
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarında yağışın durmasını bekledi.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.