Tekirdağ'da anıza ekim yüzde 60'a çıktı, çiftçinin yakıt ve işçilik maliyeti düştü

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Tekirdağ'da tarımsal üretim maliyetlerini düşürmek ve toprağın verimliliğini korumak amacıyla yürütülen çalışmalarla anıza ekim uygulamasının oranı yüzde 60'a ulaştı.

Toprağın daha az işlenerek ekim yapılmasını sağlayan yöntem, yakıt, işçilik ve zaman maliyetlerini azaltırken toprağın organik madde yapısının korunmasına da katkı sağlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, 2018'den bu yana ayçiçeği ve kanola üretiminde anıza ekimi teşvik ettiklerini söyledi.

Çiftçilerin daha düşük maliyetle üretim yapmasını hedeflediklerini belirten Aksoy, yüzde 50 hibeli kanola tohumu desteği sağladıklarını ifade etti.

Anıza ekimin her yıl yaygınlaştığını vurgulayan Aksoy, "2018 yılında projelerle sahaya indik. Çiftçimizi ikna etmek biraz zor oluyordu. Ancak her yıl oranı artırmaya çalıştık. Şu anda bölgemizde anıza ekim oranı yüzde 60'a çıktı. Daha az enerji harcayan çiftçimiz, verimli ve karlı üretim yapmış oluyor." dedi.

Aksoy, Önder Çiftçi Kooperatifiyle yürüttükleri çalışmalar kapsamında anıza ekimde karbon sertifikasyonu sistemine geçmeyi ve bu yolla üreticilere ek destek sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da anıza ekimin yakıt tüketimini ve ekim hazırlığı için gereken süreyi azalttığını, toprağın korunmasına katkı sağladığını belirtti.

Yaklaşık 5 yıldır anıza ekim yaptığını anlatan çiftçi Münir Karaevli ise yöntemin maliyet, verimlilik ve toprak erozyonunun önlenmesi açısından fayda sağladığını ifade etti.

Çiftçi Ahmet Kocaman da anıza ekim sayesinde tarım arazilerini koruduklarını ve üretim maliyetlerini azalttıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA