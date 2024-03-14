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Tekirdağ'da 14 Mart Tıp Bayramı Töreni Düzenlendi

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Tekirdağ'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. Törende sağlık çalışanlarına övgüde bulunuldu ve dayanışma mesajları verildi.

Tekirdağ'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Şenol Özcan, burada yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının her zaman özveriyle görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Salgın döneminde ardından da deprem bölgesinde sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını ifade eden Özcan, "Sağlık çalışanları için olumsuzlukların olmadığı bir yıl istiyoruz. Her zaman toplumun sağlığı için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türk Tabipler Birliği meslektaşlarının değerlerini bilen bir meslek örgütü olarak dayanışma içerisinde mücadeleyi büyütmek için var. Şiddetsiz, güvenli bir toplum için birlik olalım." dedi.

Törene, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, sağlık çalışanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tıp Bayramı Tekirdağ 14 Mart Tören Sağlık Politika Güncel Haberler

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