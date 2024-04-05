Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesinde Müdür Yardımcısı ve Tekniker Arasında Kavga

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesinde görevli müdür yardımcısı ve tekniker arasında yaşanan kavga sonrası idari soruşturma başlatıldı.

Çorlu Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı C.K. ile tekniker H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.K. başına aldığı darbeyle yaralandı.

H.K. tedavisinin ardından emniyete giderek müdür yardımcısı C.K'den şikayetçi oldu. Müdür yardımcısının da şikayetçi olması üzerine iki taraf polis merkezinde ifade verdi.

Hastane yönetimi de müdür yardımcısı ve tekniker hakkında idari soruşturma başlattı.