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TEİAŞ'ın 250 milyon liralık trafo merkezi Sinop Türkeli'de törenle devreye alındı

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TEİAŞ'ın 250 milyon liralık trafo merkezi Sinop Türkeli'de törenle devreye alındı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde TEİAŞ tarafından 250 milyon lira maliyetle yapımı tamamlanan trafo merkezinin açılışı gerçekleştirildi ve merkez devreye alındı. Bölgede zaman zaman yaşanan enerji kesintilerinin bu merkezle sonlandırılması bekleniyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yapımı tamamlanan trafo merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

TEİAŞ tarafından 250 milyon lira maliyetle yapılan merkezin bölgede zaman zaman yaşanan enerji kesintilerinin sonlandırılmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, TEİAŞ 22. Bölge Müdürü Hakan Can ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından merkez devreye alındı.

Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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