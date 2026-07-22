GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edecek.

(Ankara/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilecek 2026-2027 Sezonu Öncesi Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Sınır Kapısı'nda incelemede bulunacak.

(Şırnak/19.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tüketici güven endeksini, 2025 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

5- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'i konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi Final Etabı'nın çeyrek finalinde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Günün diğer çeyrek final müsabakasında ABD ile Çin karşılaşacak.

(Makau/11.00/14.30)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları oynanacak, UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

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Kaynak: AA