TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Malatya'da Toplandı

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Malatya'da Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu heyeti, zirai dondan etkilenen illerde incelemelerde bulunmak için Malatya'da bir araya geldi. Komisyon, zararın tespit edilmesi ve çiftçilere verilecek destekler hakkında çalışmalar yapacak.

ZİRAİ dondan etkilenen illerde temas ve incelemelerde bulunacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Araştırma Komisyonu heyeti, Malatya'da toplandı.

TBMM bünyesinde farklı siyasi parti vekillerinden oluşan araştırma komisyonu heyeti, zirai dondan nedeniyle oluşan zararın tespit edilerek rapor edilmesi için Malatya'ya geldi. Saha gezisi öncesinde AFAD Toplantı Salonu'nda bir araya gelen heyet, zirai donun Malatya ve Elazığ'daki etkileri, ekonomik hacmi, oluşan zarar, bu zararın nasıl ve ne şekilde karşılanacağı ile çiftçilere verilecek desteklerin nasıl olacağını ele aldı. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Adem Korkmaz, yapılan araştırmanın sonucunda bir rapor hazırlayarak, Meclis'e sunacaklarını belirtti.

'ÜRETİCİNİN DURUMUNU DOĞRUDAN GÖZLEMLEMEK İSTİYORUZ'

Adem Korkmaz, "Oluşturulan komisyonumuz, zirai dondan etkilenen illerimizde temas ve incelemelerde bulunacak. Ülke ekonomisi anlamında zarar gören tarım ürünlerimizle alakalı oluşan zarar tespitleri ve bu zarar ilişkin atılacak adımları üretici temsilcilerimiz ve yöneticiler ile tartışarak, zararın karşılanması bakımından nasıl adımlar atılacağını yapılan incelemeler sonucunda oluşturacağımız rapor ile Meclis'imize sunacağız. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, yaşanan zirai don hadisesi sonrası ilk andan itibaren sahada ilk adımlarını atarak gerekenlerin yapılacağından kimsenin kuşku duymamasını belirtmişti. Bizler de bu yönde komisyon olarak, halkın temsilcileri olarak, saha gezilerimizi yapıp üreticinin yaşadığı durumu doğrudan gözlemlemek istiyoruz. Hazırlayacağımız raporla tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi yetkililere sunacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

Her şey 10 gram altın için
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Van'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 4 can kaybı var
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.