TBMM ve Bakanlardan Önemli Toplantılar ve Projelerin Tanıtımları

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SOCAR Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olarak ODTÜ işbirliğiyle hayata geçirdiği "Cep Kitapları" projesinin tanıtımına katılacak.

(Ankara/11.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesi Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi temel atma törenine, Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi açılış törenine, Kadıköy'de İBB Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılışına ve Üsküdar'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/13.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, inşaatı devam eden fen liseleri alanlarında incelemelerde bulunacak, Muharip Gaziler Derneğini ve esnafı ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/09.30-14.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valilik, Belediye, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, KUDAKA ve DOKAP Bayburt Projeleri açılışı ile DOKAP İmza Töreni'ne katılacak.

(Bayburt/13.30/14.05/14.40/15.15/15.50)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian Constantin ?erban, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Sorin Mihai Grindeanu ve Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile görüşecek, Bükreş metro şantiyesini ziyaret edecek.

(Bükreş)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarımsal girdi fiyat ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin açılış töreni ve tenis şenliğine katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

(İstanbul/22.00)

3- Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacağı müsabaka öncesi son idmanını Atina Olimpiyat Stadı'nda yapacak, kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu burada basın toplantısı düzenleyecek.

(Atina/18.30/19.00)

4- Panathinaikos Teknik Direktörü Rui Vitoria ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor'u ağırlayacakları maç öncesi basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Atina/15.30)

5- Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lausanne ekibine konuk olacakları mücadele öncesi Tuiliere Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı takım son çalışmasını burada yapacak.

(Lozan/19.30/20.00)

6- Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş'ı ağırlayacakları karşılaşma öncesi Tuiliere Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Lozan/19.00)

7- İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımını konuk edecekleri ilk maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Lacivert-turunculu ekip son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.30/18.00)

8- Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir'e konuk olacakları müsabaka öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı yapacak. Konuk ekip son idmanına burada çıkacak.

(İstanbul/18.30/19.00)

9- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak.

(Vilnius/19.30)

***

