TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti Açıklaması

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, çocukların ve gençlerin vatanperver ideallerle büyütülmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "İnşallah buradaki (KKTC) çocuklar da bu şuurda yetişecek, hem KKTC'ye hem Türkiye'ye faydalı olmaya gayret gösterecekler." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Varank, buradaki AA standına yaptığı ziyarette, çocuklara, gençlere kendilerini geliştirebilecekleri, ülkelerine katkı sağlayabilecekleri, dünyaya çözüm olabilecekleri hedefler koymak için başlattıkları TEKNOFEST'in bir dünya markasına dönüştüğünü söyledi.

"Ambargolara gönderme yapıyoruz"

Bir yandan Türkiye'de TEKNOFEST'e devam ederken bir yandan da dost ve kardeş ülkelerde bu anlayışı yerleştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye özellikle savunma sanayisi alanında uygulanan ambargolar, kendi teknolojisini geliştirebilen, tam bağımsız Türkiye'yi oluşturma hedefimizde çok önemliydi. Bu etkinliği, KKTC'de yaparak aslında buna da bir gönderme yapmış oluyoruz. Biz inanıyoruz ki gençlerimizi, çocuklarımızı böyle ideal ve hedeflerle büyütürsek kendi ülkelerinin bağımsızlığı için mücadele edeceklerdir. İnşallah buradaki çocuklar da bu şuurda yetişecek, hem KKTC'ye hem Türkiye'ye faydalı olmaya gayret gösterecekler. İlk TEKNOFEST'te yarışan genç arkadaşlarımız şu anda piyasada, çok önemli şirketlerde çalışıyor, başarılı projeleri hayata geçiriyorlar. Biz dost ve kardeş ülkelerin de bu hedeflerle yetişen gençlerle büyümesini istiyoruz, bunu inşallah başaracağız."

AA'ya teşekkür

Varank, AA'nın da en başından itibaren festivale en büyük desteği veren kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Şu anda dünyada milli haber ajanslarına bakıldığında AA'nın daha köklü geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Bu etkinliği dünyaya tanıtması, TEKNOFEST markasını büyütmeye çalışması bizim açımızdan önemli ve değerli. Son dönemde görevi doğru bilgiyi aktarmak olan ajansların ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Şu anda Gazze'de yapılan soykırımın belgelendirilerek dünyaya anlatılmasında en etkili kuruluşlardan biri AA oldu. Canı pahasına orada çalışan, şehit olan, yaralanan arkadaşlarımız var. Bu basit bir habercilik anlayışının çok ötesinde. Bu manada AA'ya çok teşekkür ederiz, nice TEKNOFEST'lerde buluşmak üzere."