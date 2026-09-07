Uyum Haftası Başladı: Gürcan'dan Öğrencilere Mesaj

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için başlayan uyum haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, eğitim yolculuklarında yeni bir döneme adım atan çocukların heyecanını paylaştığını belirterek, öğrencileri bilgi, sevgi ve özveriyle karşılayan öğretmenlere ve her adımda çocuklarının yanında olan ailelere teşekkür etti.

Okulla ilk kez tanışacak ve eğitim hayatlarında yeni döneme başlayacak tüm çocuklara güzel başlangıç temennisinde bulunan Gürcan, şunları kaydetti:

"Uyum haftasının güçlü dostluklara ve unutulmayacak hatıralara vesile olmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık, heyecanınız daim olsun çocuklar."

Kaynak: AA