Açlık ve yoksulluk araştırma önergesi reddedildi

(TBMM) - Dem Parti'nin açlık ve yoksulluk riskinin boyutlarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi Genel Kurul'da görüşüldü. Dem Parti'li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, yoksulluk ve işsizliğin geldiği boyutlara dikkat çekerken, CHP'li Şeref Arpacı da Türkiye'nin derin bir yoksulluk ve açlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu savundu. Önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ayrıca İYİ Parti'nin orman yangınlarının nedenleri ve mücadele süreçlerinin araştırılmasına ilişkin önergesi de Genel Kurul'da kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.

Kanun teklifi görüşmeleri öncesinde, Genel Kurul'da, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli tarafından açlık ve yoksulluk riskinin boyutlarının araştırılması amacıyla verilen Meclis araştırması önergesinin gündeme alınmasına ilişkin grup önerisinin gerekçesini DEM Parti Grubu adına Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit açıkladı.

Dünya Açlıkla Mücadele Haftası'nda olunduğunu belirten Sayyiğit, "İnsan her şeyle sınanabilir ama büyüklerin sıklıkla söylediği 'Allah açlıkla imtihan etmesin.' sözünü hepimiz duymuşuzdur. Bugün AKP Türkiyesinde maalesef, bunu yaşıyoruz artık" dedi. Dünyada eşitsizliğin sonuçlarının "korkunç boyutlara" ulaştığını ifade eden Sayyiğit, Gazze'de açlık ve susuzluğun yarattığı drama, Kobani'de abluka nedeniyle ölen çocuklara ve Afrika'da susuzluk nedeniyle yaşananlara dikkat çekti. Sayyiğit, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2025 raporuna göre 673 milyon kişinin hala aç olduğunu söyledi.

"SOSYAL YARDIMA MUHTAÇ HALE SAYISI 4,5 MİLYONU AŞTI"

Türkiye'deki ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sayyiğit, "Bugün 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için ihtiyaç duyduğu aylık gıda harcaması tutarı 35 bin 174 lira, buna karşılık asgari ücret 28 bin 75 lira" dedi. Yoksulluk sınırının 114 bin 576 lira olduğunu belirten Sayyiğit, 5 milyon emeklinin ise yalnızca 20 bin lira aylık aldığını ifade etti. TÜİK verilerine göre yoksulluk oranının yüzde 13 ile 20,6 arasında değiştiğini kaydeden Sayyiğit, hanelerin yüzde 51,8'inin yoksullukla mücadele ettiğini, sosyal yardıma muhtaç hane sayısının 4,5 milyonu aştığını söyledi.

"HER ON KİŞEDEN ALTISI BORÇLU"

Geniş tanımlı işsizliğin yüzde 30 bandında olduğunu belirten Sayyiğit, genç kadın işsizliğinin yüzde 40,1 seviyesinde bulunduğunu, 6,5 milyon gencin ise ne eğitimde ne de istihdamda yer alabildiğini ifade etti. Türkiye'nin Avrupa ve OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda birinci sırada olduğunu savunan Sayyiğit, çocuk yoksulluğunun yeterli beslenmeye erişim ve eğitim hayatındaki ekonomik zorluklarla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Birçok ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçlandığını belirten Sayyiğit, "Bugün her 10 kişiden 6'sı borçlu, 2'si ise yoksul durumda" dedi.

ARPACI: AÇLIK İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZU KABUL ETMEYEN ÇIKMAYACAKTIR

DEM Parti'nin araştırma önergesi üzerine konuşan CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Türkiye'de kronikleşen açlık ve yoksulluğun temel nedeninin enflasyon ve satın alma gücündeki düşüş olduğunu söyledi. Araştırma önerisine destek vereceklerini belirten Arpacı, "Mayıs 2026 ayı itibarıyla açlık sınırı 35 bin liranın üzerinde, yoksulluk sınırı 115 bin liraya yaklaşmış durumda. Buna karşılık asgari ücret 28 bin TL, en düşük emekli aylığı 20 bin TL. Herhalde derin bir yoksulluğun ve açlık probleminin içinde olduğumuzu burada kabul etmeyen çıkmayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

2021-2023 yılları arasında uygulanan ekonomi politikalarının etkilerinin halen giderilemediğini savunan Arpacı, "Kafayı talep enflasyonuna takmış, maliyet enflasyonundan haberi olmayan bir Merkez Bankası ve açığı kapatmak için vergi, harç ve cezaları artırarak yükü halkın sırtına yükleyen bir maliye bakanı ile başka da bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

İran'da domates fiyatının 15 lira olduğunu, Türkiye'de ise 80-100 liranın altında domates bulunmadığını söyleyen Arpacı, bunun talep değil maliyet kaynaklı bir sorun olduğunu ileri sürdü. Uygulanan para politikasını daha önce kemoterapi tedavisine benzettiğini hatırlatan Arpacı, "Ekonomiyi ayakta tutan temel direkler yani esnaf, sanayici ve ihracatçı artık yoğun bakımda" dedi.

DEM Parti'nin araştırma önergesi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Öte yandan İYİ Parti'nin yaz aylarında artan orman yangınlarının nedenleri ile yangınlara hazırlık, müdahale, koordinasyon, önleyici tedbirler ve yangın sonrası rehabilitasyon süreçlerinin incelenmesine ilişkin önergesi de reddedildi.

Kaynak: ANKA