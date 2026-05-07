TBMM Genel Kurulu... Aydın: Şimşek'in Zenginlerin Yakasına Yapışması Gerekiyor

(TBMM) - Yeni Yol İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Bakan Mehmet Şimşek'in esnaf denetimlerini ve trafik cezalarındaki artışı eleştirerek, "Hani bir tipoloji vardır 'harp zenginleri' diye, şimdi de iktidar zenginleri var. Mehmet Şimşek'in ve ilgili birimlerin bu iktidar zenginlerinin yakasına yapışmaları gerekiyor, parayı onlardan söküp almaları gerekiyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Genel Kurul'un dünkü birleşiminde teklifin ikinci bölümünde yer alan 22'nci maddenin görüşmeleri tamamlanmıştı.

Zemin ve temel etüt kuruluşları belgelendirilmesini düzenleyen 24'üncü maddeye ilişkin konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Yapı Denetimi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle zemin ve temel etüt alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çalışma esaslarının netleşeceğini belirtti.

Düzenlemeyle bu kuruluşların kurumsal yapılarına yönelik standartlar getirileceğini ifade eden Akay, "Depremden sonra zemin etütleriyle ilgili denetlemenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük, yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu tip ölümlerin, kayıpların olmaması için yapıyla ilgili, zemin etütlerle ilgili kuruluşların sıkı denetim yapması zaruri" dedi.

Aydın: Bir avuç azınlık var ki bunların gözü hiç doymadı

Yeni Yol İstanbul Milletvekili Birol Aydın, kamu ihalelerini alan belirli bir kesime dikkati çekerek, bu kesimin milletin refahından eksilterek zenginleştiğini belirtti. Aydın, "Bir avuç azınlık var ki bunların gözü hiç doymadı, doymayacak. İhale açlığı var bunlarda, ballı ihale aldıkça daha ballısını istiyor, aldıkça daha kaymaklısını, aldıkça daha çoğunu istiyorlar. Bunların balı, kaymağı milletin ekmeğinden, zeytininden peynirinden oluşuyor. Bunları milletin sırtından, sofrasından ve ülkemizin gündeminden söküp atmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in esnafa yönelik denetimlerini ve trafik cezalarındaki artışı eleştiren Aydın, "Son günlerde Sayın Mehmet Şimşek esnaf esnaf gezip ceza yazarak para arıyor, Trafik Şube de vergi memurları gibi çalışıyor maşallah fakat bir hakikatin altını çizelim: Hani bir tipoloji vardır 'harp zenginleri' diye, şimdi de iktidar zenginleri var. Mehmet Şimşek'in ve ilgili birimlerin bu iktidar zenginlerinin yakasına yapışmaları gerekiyor, parayı onlardan söküp almaları gerekiyor" diye konuştu.

DEM Partili Çandar'dan Narin Güran açıklaması: Aile bana ulaştı

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Diyarbakır'da 19 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruştumasına ilişkin, mahkemenin anne, amca ve kardeşe verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının hukuki temelden yoksun olduğunu ileri sürdü.

Diyarbakır milletvekili olması hasebiyle ailenin hukuk mücadelesi veren mensuplarının kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Çandar, "Ailenin iki yıldır büyük acı çekerek hukuk mücadelesi sürdürmeye çalışan mensupları bana ulaştılar. 'Derdimize siz çare olabilirsiniz. Kalan tek umudumuz sizden isteyeceğimiz bir şeyi yapmanız' dediler. 'Nedir o?' diye sordum. 'Cumhurbaşkanıyla görüşmeniz; sizi dinler, eğer siz ona anlatırsanız, o, bu konuya el koyarsa çözer' diye cevapladılar. Çaresizliğin vardığı noktayı görüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meclis kürsüsünden seslenen Çandar, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, lütfen, bu konuya el atınız. Sakın Aile Bakanınız ve Külliye'de ismini vermeyeceğim ama kim olduğunu gayet iyi bildiğiniz kişinin size verdikleri bilgiye, bilgilere itibar etmeyiniz. Onlar sizi hep yanılttılar. Hepiniz sayın milletvekilleri, lütfen, zaman ayırın" dedi.

CHP'li Kaya: Borçlanmayı yaptık, şimdi yasını uyduruyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Asu Kaya, teklifin 28'inci maddesi üzerine söz alarak, düzenlemenin ilk bakışta depremzedelerin çektiği kredilerin haczedilememesi gibi olumlu bir unsur içeriyor gibi göründüğünü ancak arka planda büyük bir yetki ve kaynak devrinin gizlendiğini dile getirdi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın yapısının şeffaf olmadığını vurgulayan Kaya, "Bu düzenlemeyle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı artık sadece bir koordinasyon kurumu değil; kredi veren, borçlanan, konut üreten, konut satan devasa bir mali yapıya dönüştürülüyor. Tabii, buradan soruyoruz: AFAD dururken, TOKİ dururken, Bakanlık dururken Kentsel Dönüşüm Başkanlığı neden bu kadar olağanüstü yetkilerle donatılıyor? ve bu yapı ne TOKİ gibi özel bütçeli ne de klasik anlamda şeffaf ve denetlenebilir bir kamu kurumu. Yetkiyi veriyorsunuz ama denetimi ortadan kaldırıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Asu Kaya, 2025 yılı sonunda çıkarılan 7566 sayılı Kanun ile söz konusu başkanlığa verilen iç borçlanma yetkisinin 1 Ocak 2025'ten itibaren geriye dönük işletilmesini de eleştirdi. 595 milyar liralık ek borçlanma yetkisinin belirsizliğine dikkati çeken Kaya, "Üstelik bunu geriye dönük 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli saydınız. Yani bu ne demek? 'Biz bu borçlanmayı zaten yaptık, şimdi de yasasını uyduruyoruz' demektir. 595 milyar liralık ek borçlanma yetkisi getiriyorsunuz ama bu paranın nasıl harcanacağına dair tek bir şeffaf açıklamanız yok" diye konuştu.

"Mera alanları yapılaşmaya açılıyor, Hazine arazileri ihale kanunu dışında"

Düzenlemeyle birlikte koruma altındaki alanların ve meraların inşaat sahasına dönüştürüleceğini belirten Kaya, İhale Kanunu'nun devre dışı bırakıldığını ileri sürdü. Bu durumun bütçe hakkını zayıflattığını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu maddeyle birlikte mera alanları yapılaşmaya açılıyor, koruma altındaki alanlar inşaat alanlarına dönüştürülüyor, hazine arazileri İhale Kanunu dışına çıkarılıyor. Siz aynı zamanda bütçe hakkını zayıflatıyorsunuz, Meclis denetimini etkisizleştiriyorsunuz, kamu kaynaklarının izini kaybettiriyorsunuz. Peki, bu kaynakları nerede kullanacaksınız? Bu ihaleleri nasıl yapacaksınız? Bu konutları kime, hangi şartlarda vereceksiniz?"

Deprem sonrası yeniden inşa süreci şeffaf, hesap verebilir, sosyal devlet ilkelerine uygun olmalıdır. Ama sizin getirdiğiniz bu madde şeffaflık yerine belirsizlik, hesap verebilirlik yerine denetimsizlik, sosyal devlet anlayışı yerine de her zamanki gibi sizin piyasa mantığınızı getiriyor. Bu nedenle biz bu maddeye itiraz ediyoruz. Depremzedelerin hakkını savunmak için, kamu kaynaklarının hesabını sormak için, bu Meclisin yetkisini korumak için bu düzenlemeye 'hayır' diyoruz."

CHP'li Genç'ten Milli Emlak düzenlemesine tepki

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, kanun teklifinin 29'uncu maddesi üzerine yaptığı konuşmada, iktidarın "kararname ile devlet yönetme" yaklaşımını eleştirerek, 29'uncu maddenin gündeme gelme gerekçesini AYM'nin geçmişteki iptal kararına dayandırdı. Milli Emlak Kontrolörlerinin atanmasına ilişkin sürecin hukuk devletinin temel ilkeleriyle çeliştiğini belirten Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bugün burada neden 29'uncu maddeyi konuşuyoruz? Çünkü iktidar, hukuk devletinin en temel ilkelerini yine bir kenara bırakarak, 'kararname ile devlet yönetme' hevesine devam ediyor. Hatırlayın; 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Emlak Kontrolörlerinin müfettiş kadrolarına atanması düzenlenmişti. Anayasa Mahkemesi ise 'Memurların atanması, görevde yükselmesi ve özlük hakları münhasıran kanunla düzenlenir, burası bir hukuk devletiyse, yürütme organı yasamanın yetkisini gasp edemez' demişti."

Bu metni incelediğimizde, iktidarın hatasından tam olarak ders çıkarmadığını, yine 'ayıklayarak', yine 'mağdur yaratarak' bir düzenleme peşinde koştuğunu görüyoruz. 29'uncu madde, AYM'nin iptal kararının gereğini tam anlamıyla yerine getirmiyor. Aksine yeni bir adaletsizliğin de kapısını aralıyor."

Kaynak: ANKA