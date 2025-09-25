TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Sancaktepe'de ziyaretlerde bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Sancaktepe'de ziyaretlerde bulundu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçedeki ziyaretleri kapsamında Yenidoğan Merkez Camisi'nde cemaatle birlikte öğle namazını kılan Oktay, ardından bir vatandaşın cenazesine katıldı.

Oktay, daha sonra cami avlusundaki çay ocağında cemaatle sohbet etti. Vatandaşların özellikle ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik metro hattıyla ilgili taleplerini ilettikleri Oktay, iletilen bütün hususları not aldı.

Sarıgazi Demokrasi Caddesi'ndeki esnafı da tek tek ziyaret eden Oktay, onlarla sohbet ederek, hal ve hatırlarını sordu. Esnaf ziyareti sırasında caddede bulunan vatandaşlarla da bir araya gelen Oktay'a, çocuk ve gençler ilgi gösterdi.

Ziyaretleri kapsamında Şehit İbrahim İşcan'ın annesi Fatma İşcan'ı evinde ziyaret eden Oktay, taziyelerini sunarak, yanında getirdiği Türk bayrağını takdim etti.

Oktay, Sancaktepe Ağasar Vadisi Sosyal Yardımlaşma Derneğine de ziyarette bulundu. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Oktay, derneğin ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fuat Oktay, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine her yaşta insanın heyecan, umut ve gururla destek verdiğini, bunun da Türkiye Yüzyılı idealine sahip çıkışının en güçlü ifadesi olduğunu kaydetti.