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TBMM, diplomasi ve spor gündemde, ekonomi verileri de takip edilecek

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TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşecek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'deki toplantıya katılacak. Günün programında TÜİK verileri, İstanbul'da sağanak takibi ve Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanı da var.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Roma)

2 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasını takip edecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip Okullarının Yeniden Açılışının 75. Yıl Dönümü Programı ve Başarılı Örnekler Sergisi'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırgızistan Tanıtım Filmi gösterimine iştirak edecek.

(Ankara/17.30)

3 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini, inşaat ve hizmet üretim endekslerini, eylül ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

2 - Avrupa Birliği Liderler Zirvesi yapılacak.

(Brüksel)

3 - Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler ve saldırıların uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad/Ankara/İstanbul)

4 -? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

5 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - İstanbul'da etkili olan sağanak ve buna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak.

(Sinsheim/22.00)

2 - Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya'nın KuPS Kuopio ekibine konuk olacak.

(Tampere/19.45)

3 - Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük, Manisa FK-Turka Esenler Erokspor ve Muğlaspor-Bursaspor müsabakalarıyla sona erecek.

(Mardin/17.00/Manisa/Muğla/20.00)

4 - Basketbol Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe Tarfin, Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

5 - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

6 - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Polonya'nın Sleza Wroclaw takımını konuk edecek.

(Mersin/20.00)

7 - UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta, UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta karşılaşmaları yapılacak.

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Kaynak: AA
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