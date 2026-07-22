TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Emir ile Ak Partili Çelik Arasında Emekli Aylığı Tartışması: Siz Kurdunuz Sistemi, Sistem Çöktü

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda sosyal güvenlik sistemi üzerinden AK Parti ile CHP arasında tartışma yaşandı. AK Partili Faruk Çelik, 2008'de hayata geçirilen sosyal güvenlik reformunun doğru bir reform olduğunu ve çözümün intibak yasasında bulunduğunu savunurken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise emeklilerin yaşadığı sorunların sorumlusunun AK Parti iktidarı olduğunu belirterek, "Siz kurdunuz sistemi, sistem çöktü" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri öncesinde, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında sosyal güvenlik sistemi ve emekli aylıkları üzerinden tartışma yaşandı.

AK Parti Grubu adına söz alan Faruk Çelik, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in daha önce sosyal güvenlik reformuna ilişkin yaptığı değerlendirmelere yanıt vermek istediğini belirterek, sosyal medyada yaptığı paylaşımın yanlış yorumlandığını söyledi. Çelik, "Mevcut reformdan şikayet söz konusu değil. Aksine, biz orada var olan durumun nasıl giderileceği ve çözümün ne olduğu konusunda bir değerlendirme yapmış bulunuyoruz" dedi.

Sosyal güvenlik sistemindeki sorunların 1991 yılında yaş şartının kaldırılmasıyla başladığını savunan Çelik, 1999 yılında çıkarılan düzenlemenin de sorunu çözemediğini söyledi. 2008 yılında AK Parti iktidarı döneminde çıkarılan 5510 sayılı Kanun'un sosyal güvenlik reformunu hayata geçirdiğini belirten Çelik, "Sosyal güvenlik reformu doğru bir reformdur. Bu reformda yapılması gerekenler var. Bu reformu el birliğiyle atılması gereken adımları atmamız gerekiyor" diye konuştu.

Çelik, COVID-19 salgını, bölgesel savaşlar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında seyyanen zam ve taban aylık gibi geçici çözümlerin gündeme geldiğini ifade etti.

Konuşması sırasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, "Urfa'yla ilgili niye konuşmadın? Urfa üzerine söz aldınız, elektrikle ilgili tek cümle söylemediniz" sözleri üzerine Çelik, "Vakit kalmadı yoksa söyleriz Urfa'yı" yanıtını verdi.

EMİR: BU ÜLKEYİ SİZ YÖNETİYORSUNUZ

Çelik'in konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, Çelik'in sosyal güvenlik sisteminin geldiği noktayı sahiplenemediğini öne sürdü.

Emir, "Bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz, bu yasaları siz çıkarıyorsunuz, bu uygulamaları siz yapıyorsunuz. Siz ne zaman sorumluluk alacaksınız Sayın Bakan, ne zaman 'Bu işi biz yanlış yapmışız' diyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

2008 yılında çıkarılan düzenlemeyle aylık bağlama oranlarının düştüğünü savunan Emir, "Taban maaş niye var? Çünkü öyle bir yere getirdiniz ki 'Artık vatandaşlar, emekliler hiç olmazsa enflasyon kadar zam alsın.' diyorsunuz, bunun için taban maaş görüşüyoruz. Emeklilerin yarısı taban maaş alır hale geldi" dedi. Emir, "Siz kurdunuz sistemi, sistem çöktü" ifadelerini kullandı.

ÇELİK: SİSTEM ÇÖKMÜŞ DEĞİL, İNTİBAK YASASI GEREKİYOR

Emir'in sözleri üzerine yeniden kürsüye gelen Faruk Çelik, "Sistem filan çökmüş değil arkadaşlar. Sosyal güvenlikle ilgili söyleyeceğiniz cümle burada olacaksa inanın çok ciddi bir hazırlık yapmanız gerekiyor" dedi.

Çelik, kimseyi suçlamadığını belirterek, "AK Parti iktidarı buna çözüm buldu. 'Şimdi yapılması gereken var.' diyorum. 'İntibak yasasını çıkarırsanız bu iş çözülür.' diyorum. '2000 öncesi emeklilerle ilgili intibak yasasını çıkardık; 2000 sonrasıyla ilgili de eğer intibak yasası çıkarsa hiçbir sorun kalmayacaktır.' diyorum" ifadelerini kullandı.

EMİR: İNTİBAK YASASINI YILLARDIR BİZ SÖYLÜYORUZ

Bunun üzerine yeniden söz alan Murat Emir ise, intibak yasasını yıllardır kendilerinin de savunduğunu belirterek, "Söylemesi gereken biziz, yapması gereken sizsiniz. Niye yapmıyorsunuz?" diye sordu.

Emir, "Şuraya gelmişsiniz, sizin yaptığınız 'sosyal güvenlik reformu' dediğiniz meselenin sonrasında emeklilerin yarısı zam yaptıktan sonra 23 bin 552 lira alacaksa orada bir durup düşünüp bir değerlendirme zamanı değil midir?" dedi.

EYT düzenlemesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Emir, "Evet, biz savunduk ama siz de getirdiniz. Seçimden önce onun rantını elde etmek için bütçeyi altüst eden sizsiniz. Biz yapsaydık EYT'lilere hakkını verirdik ama bütçeyi birilerine peşkeş çekmeyip EYT'lilere, emeklilere, prim ödeyenlere, emekli olmayı bekleyenlere harcardık" ifadelerini kullandı. Emir, konuşmasını, "Siz kurdunuz sistemi, sistem çöktü. Sizin kurduğunuz sistem çöktüyse, yanlışı siz yaptınız" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA