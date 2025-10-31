Haberler

TBMM'de Bütçe Görüşmelerinde Gergin Anlar

İYİ Parti Grup Sözcüsü Erhan Usta'nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik sert eleştirileri nedeniyle gergin anlar yaşandı. Kurtulmuş, Usta'nın sözlerini 'ağır hakaret' olarak değerlendirerek komisyonu terk etti. 1,5 saatlik aradan sonra görüşmelere devam edildi.

(TBMM) - TBMM'nin bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik, "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu biz anladık ama benim anlamadığım şey Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor" sözleri nedeniyle Numan Kurtulmuş'un komisyonu terk etmesinin ardından ara verilen görüşmeler 1,5 saatin ardından yeniden başladı. Yaşanan gerginliği çözmek için muhalefet milletvekillerinin de olduğu görüşme trafiği yaşanırken, yeniden başlayan komisyon toplantısına Erhan Usta katılmadı. Erhan Usta'nın yerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez oturdu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında saat 10.00'da toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM'nin bütçesi görüşülüyor.

Görüşmeler sürerken, saat 15.45 sıralarında  İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu biz anladık ama benim anlamadığım şey Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?" sözleri üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu söylenen söz, beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda, bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız bunu size iade ediyorum" diyerek salonu terk etti.

Gerginliğin giderilmesi için görüşme trafiği

Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bulunduğu koridordaki Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un makamına geçti. Odaya CHP Grup Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, DEM Partili İdare Amiri Salihe Aydeniz ve bazı milletvekilleri geçti. Bir süre sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de  Numan Kurtulmuş'un bulunduğu odaya geçti. Bu arada muhalefetten bazı vekillerin de, gerginliğin giderilmesi amacıyla Erhan Usta ile görüştüğü öğrenildi.

Görüşme trafiğinin tamamlanmasından sonra, yaklaşık 1,5 saatlik aranın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna geldi ve görüşmeler yeniden başladı. İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta salona gelmezken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez komisyona gelerek Erhan Usta'nın yerine oturdu.

