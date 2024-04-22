TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor

(ANKARA) - TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri üçüncü gününde devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Meclis Bahçesi'nde düzenlenen "TBMM Kupası" ve "23 Nisan Ulusal Egemenlik" ve TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan çocuklara ödülleri verildi.

TBMM'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Meclis Bahçesi'nde yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu etkinliğe katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "TBMM Kupası" ve "23 Nisan Ulusal Egemenlik" temalı yarışmalar ile TÜBİTAK yarışmalarında başarılı olan çocuklara ödülleri verildi.

"TBMM BİR MİLLETİN YENİDEN DEVLET KURMASININ ÖNCÜSÜDÜR"

23 Nisan'ın iki önemli konuya işaret ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"TBMM dünyada hiçbir Meclis'e sahip olmamış büyük bir onura, şerefe sahiptir. Yıkılmış, dağılmış, birçok yeri işgal edilmiş ama Milli Mücadele ile birlikte 'ya Allah' diyerek ayağa kalkan bir milletin yeniden bir devlet kurmasının öncüsü olan TBMM'dir. 23 Nisan 1920 sadece bir tarih olmanın ötesinde bir mücadele ruhunun da açıkça bize miras bırakıldığı tarihimizin şerefli sayfalarından birisidir. Meselenin diğer tarafı ise bunun bir çocuk bayramı olarak bir miras sonraki nesillere devredilmesi aktarılması için ortaya konulan kararlılık ve çabadır."

23 Nisan etkinliklerinin daha fazla bakanlık ve kuruluşun devreye girmesiyle geleneksel hale getirilmesini temenni eden Kurtulmuş, yarışmada dereceye giren ve giremeyen çocukları tebrik etti.

"CUMHURİYET VE DEMOKRASİ KAVRAMLARINA SAHİP ÇIKACAK NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların çocukların aldığı resmi müfredatın içerisinde bu emaneti sahiplenecek referans değerlerini paylaşmak istiyoruz. Başta vatanseverlik olmak üzere, hukuk devleti, cumhuriyet, demokrasi gibi kavramlara sahip çıkacak bu kavramları koruyacak bir kuşak, nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu mücadelenin içerisine ne kadar çok sayıda paydaş dahil edersek kuşkusuz başarılı olmamız o kadar yerinde olacak. Bu mücadeleye destek vermek üzere herkese davetimizi bir kez daha yenilemek istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından çocuklara ödülleri verildi. TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 31. Bilim olimpiyatlarında matematik ve bilgisayarak alanında; Gençlik ve Spor 23 Nisan Meclis Kupası Spor etkinliğinde başarı elde eden çocuklara da ödülleri verildi.