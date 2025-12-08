Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Aralık 2025

Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu teklifleri sunacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tekliflerinin sunuşunu gerçekleştirecek.

(TBMM/12.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak.

(TBMM/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ay vadeli hazine bonosunun yeniden ihraç ihalesini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Beşiktaş-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Antalya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer, Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK ve Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Hatay/Balıkesir/14.30/Çorum/20.00)

3- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacağı maç öncesi son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/12.30)

4- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Monaco'ya konuk olacakları müsabaka öncesi 2. Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Monako/22.00)

5- Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabaka öncesi tesislerinde basın toplantısı gerçekleştirecek. Monaco, son antrenmanını da yine tesislerinde yapacak.

(Monako/14.00/15.30)

***

