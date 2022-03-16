TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması - Haberler

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması

AA - Hakan Burak Altunöz - Güncel
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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içinde olduklarını belirtti.?

Bu gecenin, insanların varlığını bir kez daha gözden geçirme ve nimetlere şükretme imkanı sağladığını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Dargınların barıştığı, akrabalık ve kardeşlik duygularının arttığı, maneviyatın anlam kazandığı Berat gecesi, yüce Allah'ın rahmet ve bereket kapılarını ardına kadar açtığı, günahlarımızı affettiği, ibadetlerimizi mükafatlandırdığı müstesna gecelerdendir. Bu feyizli gecenin anlam ve idraki ile şükretmeli, Yüce Rabbimizden sağlık, sıhhat ve afiyet dilemeliyiz. ?Onun rızasını kazanma arzusu ve iştiyakı içinde olmalıyız. Bu gece Allah'a daha samimi bir şekilde sığınmaya vesile olmalıdır. Bu musibetin üzerimizden kalkması için elimizden gelen maddi ve manevi her şeyi yapacak, tedbiri elden bırakmayacak, dua ve tevekkülle Allah'a daha çok sığınacağız."

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

TBMM Çevre Komisyonu, Muhammet Balta, Berat Kandili, Mevla, Güncel, Haberler

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