TBMM Başkanı Şentop, 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nda konuştu: (2)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trakya için çok önemli olan Ergene Projesi'ni en kısa zamanda bitireceklerini belirterek, "Bir bütün olarak ve hacmi itibarıyla proje dünyadaki en büyük çevre projelerinin başında geliyor." dedi.

Şentop, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları"nda, Trakya'nın bir bütün olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Ergene Nehri'yle ilgili projede büyük bir mesafe alındığının altını çizen Şentop "Ama planlandığı hızda süratte gitmeli. Proje büyük ölçüde tamamlandı, Ergene Projesi Trakya için çok önemli, projeyi en kısa zamanda inşallah bitireceğiz. Bir bütün olarak ve hacmi itibariyle proje dünyadaki en büyük çevre projelerinin başında geliyor." diye konuştu.

Diğer konuşmacılar

Kırklareli Valisi Birol Ekici de salgının ekonomilere olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

OECD tahminlerine göre kapalı kalınan her ay ekonomilerin yüzde 1,5 oranında küçüldüğünü dile getiren Ekici, "Önümüzde yeni bir fırsat var. Pandemi sonrasında 'şehirlerimizi eski haline nasıl döndürebiliriz, bu arada da bizde bölgemizi nasıl ön plana çıkarabiliriz, şehrimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz?' diye bu toplantı dizilerinin yedincisini burada yaptıkları için TBB Başkanımız Şahin'e teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise köyden kente göç ve kentleşmeye paralel sera gazı salınımının da arttığını belirtti.

Kentleşmeyi meydana getirirken kişi başına düşen yeşil alanın çoğaltılmasına özen gösterilmesini gerekliliğine vurgu yapan Şahin, hava kirliliği alanında devlet politikalarından birinin de ısınmada kullanılan havayı kirletmeyecek kömürden doğal gaza geçiş olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin sera gazı salınım oranı açısından iyi bir noktada olduğuna işaret eden Şahin, "Sera gazı salınımında Çin ile Amerika'ya bakın, Amerika'nın yüzde 12'lerde Çin yüzde 26. Bu konuda en iyilerden bir tanesi biziz ve diğer en iyilerden bir tanesi Almanya. Almanya kalkınırken sera gazı salınımını azaltan bir kalkınma modeli var ve Türkiye'nin sera gazı salınım oranı yüzde 1." diye konuştu.

Şahin, fırsatların yatırım politikasına dönüştürülmesi halinde Türkiye'nin dünyanın 10'uncu ekonomisi olma yönünde potansiyeli olduğunu söyledi.

-"Su savaşları başlayacak"

İklim değişikliğiyle birlikte tüm dünyada suyun öneminin arttığını, suyu iyi yönetenlerin güçlü olacağını anlatan Şahin, "Su savaşları başlayacak. Bunu net bir şekilde söylüyorum kim suyunu iyi yönetirse petrol bitiyor, karbon bitiyor. Kim suyunu iyi yönetirse bugün petrolde, karbonda elde ettiği güce ulaşacak." dedi.

-"Eskiden büyük balık küçük balığı yutuyordu, şimdi hızlı balık hepsini yutuyor "

Şahin, salgından sonra kurulan yeni dünya düzenine çok hızlı bir şekilde ayak uydurmak gerektiğinin altını çizdi.

Planlı ve programlı yol almanın önemine değinen Şahin, "Biz 'kervan yolda düzülür' diyoruz. Vallahi kervan yolda düzülmüyor. Çok planlı, çok akıllı, baştan düşünerek, yola gitmemiz lazım ama biz de çok hızlıyız. Çünkü bu coğrafyada girişimci olmak, cesaretli olmak, çalışmak ve hızlı olmak zorundayız. Eskiden büyük balık küçük balığı yutuyordu, şimdi hızlı balık hepsini yutuyor." dedi.

Şahin, yeşilin, çevrenin, doğanın mutlaka korunması gerektiğini, bunu yaparken de nüfus artışıyla birlikte kentleşmenin de planlı bir şekilde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da bir konuşma yaptı.

(Bitti)

AA / Güncel