- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Devlet Başkanı Yardımcısı Mesa ile bir araya geldi

HAVANA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'nın başkenti Havana'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Devrim Sarayı'nda görüştüğü Mesa ile ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulundu.

Türkiye olarak, insani dış politika anlayışları gereği, tüm coğrafyalarla ilişkiler geliştirmeye önem verdiklerini dile getiren Kurtulmuş, Küba ile ilişkileri her alanda geliştirme arzusunda olduklarını söyledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da ele alındığı görüşmede, Küba halkının Filistin ile dayanışmasını ifade etmesini takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, uluslararası sistemde ülkelerin egemen eşitliğini savunan yeni, adil bir dünya sisteminin kurulması için ortak hareket edilmesinin önemine işaret etti.