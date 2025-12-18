Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Wonshik ile Meclis'te Bir Araya Geldi

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Woo Wonshik ile Meclis'te bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, iki ülke arasındaki dostluğun önemine ve işbirliği potansiyeline değindi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Woo Wonshik ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Woo Wonshik ve Güney Kore Parlamento heyeti ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşmede NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Kore Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer yer aldı.

İki ülke arasındaki dostluğa dikkat çeken Kurtulmuş, "İki ülke uzun mesafelere rağmen aramızdaki bağlar nedeniyle yakınlaşmaktadır. Aramızdaki bu dosthane ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi için fevkalade olumlu sonuçlar elde edeceğiz" dedi. Kurtulmuş, Kore Cumhuriyeti'nde geçen yıl anayasaya aykırı olarak ilan edilen sıkıyönetim karşısında gösterdikleri tavır nedeniyle kendilerini kutlayarak şunları söyledi:

"Meclis'in etrafını askeri tanklarla çevirmiş olmalarına rağmen o yasayı reddettiniz ve sıkıyönetimin gerçekleşmesine müsade etmediniz. Demokrasi dışı güçlerin milli iradeye müdahalesiyle çok kez karşılaşmış olan bir ülke olarak bu liderliğinizin ne kadar önemli olduğunu gayet iyi anlıyoruz. Bizler de 75 yıllık çok partili siyasi hayatımızda beş kez darbeyle bir kere de darbe teşebbüsüyle karşılaşmış bir milletiz. Benzer bir durum bizde de gerçekleşti. 2016 yılının 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü terör çetesi Meclis'i de kuşatarak milli iradeyi durdurmak istedi. Aynen sizin yaptığınız gibi biz de Meclis'te milletvekili arkadaşlarımızla bir araya gelerek tek vücut halinde mücadele ettik ve milletimiz kazandı.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin daha fazla gelişme potansiyeli olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Özellikle ikilli ticaret hacmi bakımından yaklaşık 10 milyar dolar seviyesindeyiz. Kısa bir süre içerisinde 15 milyar dolara çıkması işten bile değildir. Savunma sanayi ve yüksek teknoloji ürünlerinde özellikle nükleer enerji başta olmak üzere enerji alanlarında, turizmde, kültürde, eğitimde ve birçok alanda işbirliği potansiyelimiz var. İnşallah bu ziyaretle birlikte bu işbirliğini de daha ileriye götürmek mümkün olur."

