Tayvan, ABD'nin Çip Sektörü Paylaşım Teklifini Reddetti

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, ABD'nin tarife müzakerelerinde Ada'daki çip sektöründeki imalat kapasitesini yarı yarıya paylaşma teklifini kabul etmeyeceğini bildirdi.

Tayvan Başbakan Yardımcısı Çıng Li-çiun, Washington'da yürütülen tarife müzakerelerinin yeni turundan dönüşte yaptığı açıklamada, " Tayvan, yüzde 50-yüzde 50 paylaşıma dair asla bir taahhütte bulunmadı, böyle bir teklifi gelecekte de kabul etmeyeceğiz." dedi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ülkesinde yayın yapan NewsNation televizyonuna verdiği mülakatta Tayvan ile çip sektöründe işbirliğinin sürdürülmesi için çip imalatını yarı yarıya paylaşma teklifini dile getirdiğini açıklamıştı.

ABD'deki müzakerelerin imalat kapasitesinden ödün verme üzerine değil, tedarik zinciri işbirliği ve tercihli tarife uygulaması üzerine tartıştıklarını ifade eden Başbakan Yardımcısı Çıng, Washington yönetimiyle, "Tayvan modeli" olarak adlandırdıkları, Ada'nın teknoloji endüstrisini korurken dışa genişlemesinin desteklendiği bir stratejik ortaklığa odaklandıklarını belirtti.

Çıng, müzakerelerin tarifelerin düşürülmesi, çoklu tarifelere karşı istisnaların oluşturulması, ABD'nin 1962 tarihli "Ticareti Genişletme Yasası" 232. maddesi kapsamında açılan soruşturma çerçevesinde Tayvan'dan yarı iletkenler ve teknoloji ithalatına getirilen gümrük vergilerinin düşürülmesinin ele alındığını belirtti.

Muhalefetin tepkisi

Öte yandan Ada'daki muhalefet partileri, Lutncik'in açıklamalarına tepki göstererek teklifin Ada'nın kritik teknoloji sektörüne zarar vereceği uyarısında bulundu.

Ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintag) Milletvekili Su Yü-çın, teklifin bir ticaret anlaşması değil "bir sömürü ve yağma eylemi" olduğunu savundu.

Koumintag Genel Başkanı Eric Çu da "Kimse Tayvan'ı ve TSMC'yi (yerel çip üreticisi) satamaz, kimse Tayvan'ın 'silikon kalkanının' altını oyamaz." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Tayvan Halk Partisinin (TPP) Genel Başkanı Huang Kuo-çang da teklifi, "Tayvan'ın teknoloji sektörünün içini boşaltmaya yönelik bir girişim" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" adı altında çok sayıda ticaret ortağına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Bu kapsamda Tayvan'dan ithal tüm ürünlere yüzde 20 ek gümrük tarifesi uygulanacağı bildirilmişti. Öte yandan Washington yönetiminin, 232. madde soruşturması kapsamında da Tayvan'dan yarı iletkenler ve teknoloji ürünleri ithalatına ek gümrük vergileri getirebileceği öngörülüyor.

ABD'nin Wall Street Journal gazetesi geçen ay yayımladığı haberde, Trump yönetiminin yerel üreticileri teşvik etmek amacıyla dünyanın en büyük çip üreticisi konumundaki Tayvan'dan bu ürünlerin ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi getirmeyi değerlendirdiğini iddia etmişti.