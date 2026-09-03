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Tayland ve Singapur'dan stratejik ortaklık atağı

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Tayland ve Singapur liderleri, yeşil enerji, savunma ve dijital ekonomi gibi kritik alanlarda iş birliğini güçlendirme kararı aldı. İki ülke, ayrıca dijital ekonomi, sınır ötesi suçlar, gıda güvenliği ve tedarik zinciri dayanıklılığı konularında dört ek anlaşma hazırlayacak.

Tayland ve Singapur, yeşil enerji, savunma ve dijital ekonomi gibi kilit alanlarda stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Thai PBS televizyonunun haberine göre, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Singapurlu mevkidaşı Lawrence Wong, 5. Tayland-Singapur Liderler Toplantısı'nda bir araya geldi.

İki ülkenin liderleri arasında 11 yıl sonra yapılan ilk görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında??????????????, liderler ilişkilerin gelecekteki yönüne çerçeve sağlayacak "Tayland-Singapur İleriye Dönük Stratejik Ortaklık" başlıklı bildiriyi memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Yeşil enerji, savunma ve dijital ekonomi gibi kilit alanlarda stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda mutabık kalan liderler, dijital ekonomi, sınır ötesi suçlar, gıda güvenliği ve tedarik zincirinin dayanıklılığı konularını kapsayan 4 ek işbirliği anlaşması hazırlama konusunda da anlaştı.

Anutin, toplantının sonuçlarını somut eylemlere dönüştürmek amacıyla Tayland'ın yakın gelecekte iki ülkenin dışişleri ve ticaret bakanları arasında toplantılara ev sahipliği yapacağını belirtti.

Wong, toplantının Singapur-Tayland ortaklığının gücünü bir kez daha teyit ettiğini belirterek, bu ilişkiyi güvene dayalı, kapsamlı ve somut bir ilişki olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA
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