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Tayland Ulusal Galerisi'nde Çin Sanatı Sergisi

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Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Tayland Ulusal Galerisi'nde Çin sanat eserlerinin yer aldığı bir sergi, Çin sanatının eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi. Sergi, 42 Çinli sanatçının çağdaş Çin tabloları, yağlıboya tabloları, heykelleri ve suluboyalarından oluşan 63 seçkin eserini bir araya getiriyor. Sergi, 18 Şubat'a kadar sürecek.

BANGKOK, 29 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Tayland Ulusal Galerisi'nde Çin sanat eserlerinin yer aldığı bir sergi, Çin sanatının eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

"Çinli Xieyi: Çin Ulusal Sanat Müzesi'nden Sanat" temalı sergi, 42 Çinli sanatçının çağdaş Çin tabloları, yağlıboya tabloları, heykelleri ve suluboyalarından oluşan 63 seçkin eserini bir araya getiriyor.

Çarşamba günü Bangkok'ta başlayan sergi 18 Şubat'a kadar sürecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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