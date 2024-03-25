Üye Girişi
Haberler

Tayland'ın Suvarnabhumi Havalimanı'nda Elektrikli Taksi Dönemi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 15 Mart 2024

1. Suvarnabhumi Havalimanı'ndan çeşitli görüntüler

2. Suvarnabhumi Havalimanı'ndaki elektrikli otomobillerden çeşitli görüntüler

5. Suvarnabhumi Havalimanı'ndan çeşitli görüntüler

Bangkok'ta bulunan ve yılda 50 milyondan fazla yolcuyu ağırlayan Suvarnabhumi Havalimanı, Tayland'ın en işlek havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Sürdürülebilir seyahat seçeneklerine ihtiyaç duyulduğunun bilincinde olan Tayland Havalimanları (AOT), elektrikli taksi hizmetleri sunmak üzere Ocak ayından bu yana Çinli elektrikli araç üreticisi GAC Aion ile güçlerini birleştirdi.

Bu girişim yalnızca yolcu deneyimini iyileştirmeyi değil, aynı zamanda havalimanını daha yeşil bir geleceğe doğru taşımayı da amaçlıyor.

58 yaşındaki Suchat, sekiz yıldır taksicilik sektöründe çalışıyor.

7 adet içten yanmalı motorlu taksiye sahip olan Suchat, kısa süre önce GAC Aion marka bir elektrikli taksi satın alarak kendi yolculuğunda önemli bir değişim başlatmış.

"Elektrikli araçların daha az hava kirliliğine neden olduğunu düşünüyorum. Elektrikli bir arabanın motoru benzinli bir arabanınkinden daha kötü değil. Hemen hemen tüm yolcular bu elektrikli taksinin neredeyse hiç ses çıkarmamasına ve benzinli araçlara kıyasla çok daha sarsıntısız ilerlemesine hayran kalıyor."

"Fosil yakıtlı veya sıkıştırılmış doğalgazlı bir aracın maliyeti kilometre başına yaklaşık 0,35 ila 0,4 yuan (yaklaşık 4,8 ila 5,5 ABD senti) iken, elektrikli bir aracın maliyeti 0,15 ila 0,2 yuan (yaklaşık 2,1 ila 2,8 sent). Yani kilometre başına 0,2 yuan (yaklaşık 2,8 sent) daha ucuz. Bu durum ise taksi şoförlerini değişiklik yapmaya iten kritik bir faktör."

Tayland'ın otomotiv sektörü elektrikli araç kullanımında büyük bir artışa tanıklık ederken, Çinli otomobil üreticileri bu dönüşümde başı çekiyor.

Sadece 2023 yılında Tayland'daki tamamen elektrikli araç satışları 73.000 adedi aşarken, bir önceki yıla kıyasla yüzde 603,66 oranında şaşırtıcı bir artış kaydetti.

Bu araçların yüzde 80'inden fazlasının Çinli markalara ait olması ise ülkenin otomotiv tercihlerinde köklü bir değişime işaret ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tayland Ulaşım Çevre Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seyyanen zam olmayacak mı? Emeklileri üzen haber! AK Partili isim açıkladı... ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title