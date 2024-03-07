Tayland'ın ilk 5G otonom elektrikli otobüsü deneme sürüşünde
Tayland'ın Ayutthaya kentinde yapılan deneme sürüşünde, yolcular 5G otonom elektrikli otobüsü deneyimlemenin heyecanını yaşadı. Otobüsün deneme seferleri Temmuz ayında sona erecek.
AYUTTHAYA, Tayland, 7 Mart (Xinhua) -- Tayland'ın ilk 5G otonom elektrikli otobüsünün Ayutthaya kentindeki deneme sürüşü sırasında yolcular, bu yeniliği deneyimlemenin heyecanını yaşadı.
20 yolcu koltuğu bulunan otobüsün deneme seferleri Temmuz ayında sona erecek.