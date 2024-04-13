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Tayland'da renkli görüntülerle başlayan Su Festivali

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- Tayland'da su festivali renkli görüntülerle başladı

BANGKOK - Tayland takvimine göre yeni yıl olarak kutlanan ve ülkenin en büyük bayramı olan Songkran Su Festivali her yıl olduğu gibi renkli görüntülerle başladı.

Güney Asya ülkesi Tayland'ın en büyük bayramı olan ve her yıl 13-15 Nisan tarihleri arasında kutlanan Songkran Su Festivali başladı. Renkli görüntülere sahne olan festival çerçevesinde Tayland halkı sabah saatlerinde gerçekleştirdiği dini törenlerinin ardından renkli kıyafetleriyle sokaklara döküldü, ülkeyi ziyaret eden turistler de her yıl olduğu gibi eğlenceye dahil oldu. Başkent sokaklarında sabah saatlerinden itibaren yerel halk ve yabancı turistler sokakları doldurmaya başlarken, günün ilerleyen saatlerinde şehir adeta su savaşı alanına döndü. Her yaştan kitleye hitap eden festivalde katılımcılar su tabancaları ve kovalarla birbirlerini ıslattı. Hava sıcaklığının son günlerde bazı yerlerde 45 dereceye ulaştığı Tayland'da yerel halk ve yabancı turistler su festivalinin ilk gününde doyasıya eğlendi. Tayland Ay Takvimi'ne göre yeni yıl olan ve temizlik ve arınmayı temsil eden Songkran, ülke genelinde ve özellikle başkent Bangkok'ta oldukça büyük su savaşlarıyla kutlandı.

Araçlar ıslatıldı

Kuru bir şekilde gezmenin neredeyse imkansız olduğu başkent sokaklarında, araç sürücüleri ve esnaf da su savaşlarından nasibini aldı. Festival çerçevesinde evlerin ve dükkanların önüne kurulan su istasyonlarından, yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar ıslatıldı.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hua Hin şehrinde gerçekleştirilen kutlamalara katıldı. Bir süre 'tuktuk' aracına binerek su savaşlarına dahil olan Başbakan Thavisin yaptığı açıklamada, hem manevi hem de fiziksel olarak temizliğin simgesi olan Songkran'a olan ilginin her yıl giderek artmasından memnun olduklarını ifade ederken, yerel halkın Tay yeni yılını kutladı ve yabancı katılımcılara hoş geldiniz mesajı iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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