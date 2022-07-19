Tayland: Çukura düşen anne ve yavru fil yaralanmadan kurtarıldı - Haberler

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Tayland: Çukura düşen anne ve yavru fil yaralanmadan kurtarıldı

DailyMotion.com - Güncel
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Uzak Doğu ülkesi Tayland'ın Nakhon Nayok bölgesinde fırtınaya yakalanarak bir çukura düşen yavru fil ve onu kurtarmak isterken aynı çukura düşen anne fil uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Uzak Doğu ülkesi Tayland'ın Nakhon Nayok bölgesinde fırtınaya yakalanarak bir çukura düşen yavru fil ve onu kurtarmak isterken aynı çukura düşen anne fil uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

DailyMotion.com / Güncel

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