Tatvan Kız Futbol Takımı Türkiye Şampiyonluğu Hedefliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tuğ Ortaokulu Kız Futbol Takımı, bu yıl Türkiye şampiyonluğu hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Geçen yıl Küçükler Kız Futbol Turnuvası'nda Türkiye üçüncüsü olan, bu yıl da il genelinde düzenlenen okullar arası futbol turnuvasında birinci olan kız futbolcular, bölge müsabakalarına hazırlanıyor.

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve takımın antrenörü Servet Akgün, yaklaşık 30 sporcuyla turnuvaya hazırlandıklarını söyledi.

İl birincisi olan takımın bölge turnuvasına hazırlandığını belirten Akgün, "Türkiye şampiyonasını da hedefliyoruz. Daha sonra ana lig başlayacak. Ona katılım için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu takımımız geçen yıl Türkiye üçüncüsü olmuştu. Şimdi de Türkiye şampiyonu olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Sporculardan Nisanur Sezer ise rakiplerini yenerek il birincisi olduklarını bildirerek, "Şimdi de hedefimiz Türkiye finalleri. O yüzden çok çalışıyoruz. Geçen yıl Türkiye üçüncüsü olduk. Bu yıl ki hedefimiz Türkiye birinciliği. Kendimize güveniyoruz." diye konuştu.