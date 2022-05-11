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Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Hakan Okay - Güncel
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Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimler etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yüksek kesimler etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Son yılların en uzun ve karlı kışını geçiren Bitlis'te kar yağışı devam ediyor. Geçen kış mevsiminde toplamda 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te, kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen havaların halen ısınmadığı Tatvan ilçesi de adeta bahara hasret kaldı. Dört gözle baharı beklerken yeniden karın etkisi altına giren ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.

Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü Tatvan'da sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Güncel

Tatvan, Bitlis, kar, Güncel, Haberler

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