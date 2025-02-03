Taşova'ya Organize Sanayi Bölgesi Müjdesi

Ak Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova ilçesine Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB) kazandırılacağını söyledi.

Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp'i ziyaret etti.

İpek, burada yaptığı konuşmada, Taşova halkının çok yakında OSB'ye kavuşacağını söyledi.

OSB'nin Taşova'ya çok büyük katkı sağlayacağını dile getiren Özalp, "Taşova ilçemize OSB kesinlikle yapılacak, küçük ince detaylar kaldı. İlçe halkımız bunu bekliyor. Biz AK Parti iktidarı ve Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığımız bu konu ile ilgili titiz bir şekilde ilgileniyor. Taşova OSB'nin kurulması ile ilgili konu başka mecralara çekildi, yanlış oldu ve zaman kaybettirildi. Ama halkımız bu konuyu çok arzuluyor. CHP'li Belediye Başkanımız da bu konu ile ilgili bir an evvel yapılması için takip ediyor." diye konuştu.

???????