Taşkent'te Türkiye-Özbekistan İş Forumu düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan 5. Uluslararası Taşkent Yatırım Forumu kapsamında Türkiye- Özbekistan İş Forumu gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov'un başkanlığında düzenlenen foruma, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, MÜSİAD Özbekistan Şubesi Başkanı Serdar Kelebek ile çok sayıda Türk ve Özbek iş insanı katıldı.

Forumun açılışında konuşan Bolat, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ortaya koyduğu güçlü siyasi irade sayesinde her alanda önemli bir ivme kazandığını söyledi.

Özbekistan'ın son yıllarda gerçekleştirdiği reformlarla bölgenin en dinamik ekonomilerinden biri haline geldiğini belirten Bolat, Türkiye'nin "Yeni Özbekistan" vizyonunu ve bu kapsamda yürütülen reformları desteklediğini söyledi. Bolat, "Türkiye ve Özbekistan, hem tarihi ve kültürel birlikteliği hem tamamlayıcı ekonomileri hem de müşterek hedefleri sayesinde doğal ortaklar haline gelmiştir." dedi.

Küresel ekonomide yaşanan dönüşümlere dikkati çeken Bolat, pandemi, iklim değişikliği, savaşlar ve jeopolitik gelişmelerin ticaret ve yatırım anlayışını değiştirdiğini anlattı. Bolat, "Bu yeni jeoekonomik çağda ticaret artık sadece kar marjlarıyla değil, dayanıklılık, esneklik ve stratejik özerklik üzerinden tanımlanmaktadır." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin son 23 yılda önemli bir dönüşüm sürecinden geçerek uluslararası yatırımcılar açısından bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir yatırım merkezi haline geldiğini dile getiren Bolat, 2003 yılından bu yana ülkeye 290 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekildiğini, bugün yaklaşık 89 bin uluslararası sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini aktardı.

Bolat, ülke ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,6 büyüyerek 1,6 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını, kişi başına gelirin ise 18 bin dolar seviyesine yükseldiğini vurgulayarak, "Böylelikle Türkiye, uluslararası yatırım haritasında yalnızca bölgesel değil, jeopolitik ve makroekonomik ağırlığıyla küresel ölçekte de vazgeçilmez bir sermaye odağı olarak konumunu pekiştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üretim, ihracat, lojistik, Ar-Ge ve teknoloji alanlarında güçlü bir merkez haline geldiğine işaret eden Bolat, yatırımcılara yönelik yeni teşvik ve kolaylıkların hayata geçirildiğinin altını çizdi.

Bolat, Türkiye'nin artık yalnızca bir imalat üssü değil, inovasyon, teknoloji ve hizmet merkezi olduğunu, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji, veri merkezleri ve 5G gibi geleceğin alanlarında Türkiye'nin yatırımcılar için güçlü fırsatlar sunduğunu söyleyerek, "Kısacası mesajımız nettir: Türkiye, sermayenizi, fikrinizi ve geleceğinizi güvenle emanet edebileceğiniz bir merkezdir." şeklinde konuştu.

Son 5 yılda Özbekistan'daki Türk yatırımları hacmi 8,2 milyar dolara ulaştı

Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerine de değinen Bolat, Türkiye'nin Özbekistan'ın dördüncü büyük ticaret ortağı olduğunu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen kısa vadeli 5 milyar dolar ve orta vadeli 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bolat, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

Bolat, son beş yılda Özbekistan'daki Türk yatırımlarının toplam hacminin 8,2 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin 2024 ve 2025 yıllarında Özbekistan'a en fazla yatırım yapan üçüncü ülke konumuna yükseldiğini ifade etti.

Bugün Özbekistan'da 2 bin 200'den fazla Türk sermayeli şirketin faaliyet gösterdiği bilgisini veren Bolat, Türk firmalarının üretimden enerjiye, tarımdan lojistiğe kadar birçok alanda faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Türk yatırımcıların Özbekistan'a kısa vadeli kazanç anlayışıyla değil, uzun vadeli stratejik ortaklık perspektifiyle yaklaştığını dile getiren Bolat, Türk şirketlerinin yerel ortaklıklar kurarak büyümeyi tercih ettiğini ve yalnızca tesis değil, sürdürülebilir sanayi ekosistemleri oluşturduğunu vurguladı.

Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün Özbekistan'ın dönüşüm sürecine önemli katkı sunduğunu, bugüne kadar Türk müteahhitlerin ülkede toplam değeri 9 milyar doları aşan 300'den fazla projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

"Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Koçkarov da forumun Türk ve Özbek iş çevreleri arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İki ülke cumhurbaşkanları arasında kurulan yakın ilişkilerin ikili işbirliğine güçlü ivme kazandırdığına işaret eden Koçkarov, son yıllarda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini belirtti.

Koçkarov, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin son altı yılda yaklaşık üç kat artarak geçen yıl 3 milyar dolara ulaştığını, bu yılın ilk dört ayında ise 1 milyar dolara yaklaştığını vurgulayarak, "Temel hedefimiz, iki ülke arasındaki ticaret hacmini yakın yıllarda 5 milyar dolara çıkarmaktır." dedi.

Bu hedef doğrultusunda iş forumları ve yatırım etkinliklerinin önem taşıdığına dikkati çeken Koçkarov, Özbekistan'da son yıllarda yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik kapsamlı reformların gerçekleştirildiğini, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısının 2 bin 200'ü aştığını anlattı.

Koçkarov, Türk yatırımcıları tarım, hayvancılık, turizm, altyapı ve sanayi alanlarında yeni projelere davet ederek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın gelecek dönemde daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.

Foruma ilişkin basına açıklamalarda bulunan Ömer Bolat, Türkiye ile Özbekistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin son derece olumlu bir seyir izlediğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak ve karşılıklı yatırımları geliştirmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini verdi.

Bolat, bugüne kadar Türk şirketlerince Özbekistan'da 325 proje ve yaklaşık 9,5 milyar dolarlık müteahhitlik hizmetlerinin gerçekleştirildiğini dile getirerek, Türk şirketlerinin Özbekistan'da sürekli yeni inşaat projelerini hayata geçirmekte olduğunu vurguladı.

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, özel sektörün önünü açarak, onların işlerini daha da kolaylaştırarak daha da yukarı rakamlara çıkarma gayreti içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Taşkent temasları kapsamında Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile de ikili görüşmeler gerçekleştiren Bolat, ayrıca ülkedeki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.