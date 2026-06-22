Özbekistan'daki Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda 43,1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 5. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu kapsamında toplam değeri 43,1 milyar doları bulan 166 yatırım anlaşması imzalandı.

Özbekistan Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, forum sonuçlarının, ülkeye yönelik uluslararası ilginin somut yatırım kararları ve uzun vadeli işbirliklerine dönüştüğünü ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, 16-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen forum kapsamında 166 yatırım anlaşması imzalandığı ve bu anlaşmaların toplam tutarının 43,1 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Bu rakamın geçen yılki 30,5 milyar dolarlık seviyeye göre yüzde 41 artış gösterdiği bildirilen açıklamada, bu yılki foruma aralarında dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerinin temsilcilerinin de bulunduğu 102 ülkeden toplam 10 bin 409 kişinin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca 76 hükümet yetkilisinin yer aldığı forumun ana oturumuna Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra Arnavutluk, Rusya, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan üst düzey yöneticilerin katıldığı ifade edildi.

Forum kapsamında ticaret ve ekonomi, altyapı, enerji ve bölgesel işbirliği konularının ele alındığı 79 etkinlik düzenlendi.

Program çerçevesinde 34 panel oturumu, 8 yatırım sunum oturumu ve ABD, Çin, Güney Kore, Türkiye, Azerbaycan, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla 7 ikili iş forumu gerçekleştirildi.

Yenilenebilir enerji, ulaştırma koridorları, dijital kamu yönetimi, yapay zeka, İslami finans ve gıda güvenliği gibi alanların öne çıktığı forum kapsamında, ayrıca Özbekistan'ın yatırım potansiyelinin tanıtıldığı sergi de tertip edildi.???????