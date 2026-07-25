Tasarrufla "zaman" satın alarak genç yaşta emekli oldular

Dünyada giderek daha fazla kişinin benimsediği "Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik (FIRE)" hareketinin savunucuları, erken emekliliğe ulaşmalarını sağlayan sürecin yüksek gelirden çok yaşam tarzı tercihleriyle şekillendiğini ifade ederek, bu sayede satın alınan en değerli şeyin "zaman" olduğunu belirtti.

FIRE hareketi, odağına sıkı kemer sıkma tedbirlerini koyarak tasarruf ve yatırım sayesinde klasik emeklilik yaşını beklemeden finansal özgürlüğe ulaşmanın mümkün olabileceğini savunuyor.

Bu hareketi benimseyenler, daha küçük evlerde yaşayarak, iş yerine evden yemek götürerek ve gereksiz tüketimden kaçınarak günlük harcamalarını en aza indiriyor.

Bunun "cimrilik" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan FIRE takipçileri, bu sayede gelecekten daha fazla "zaman" satın aldıklarına inanıyor.

FIRE hareketinin önde gelen savunucularından Kanada vatandaşı yazılım mühendisi Kristy Shen ve ABD'li öğretmen Amy Minkley, erken emekliliğe uzanan yolculuklarını ve FIRE hareketine ilişkin değerlendirmelerini AA muhabirine anlattı.

Shen ve Minkley, erken emekliliğe ulaşmalarını sağlayan sürecin yüksek gelirden çok yaşam tarzı tercihleriyle şekillendiğini dile getirerek, bu sayede satın alınan en değerli şeyin "zaman" olduğunu vurguladı.

Kanada'da 31 yaşında emekli olan yazılım mühendisi Shen, Çin'in kırsal kesiminde günde 44 sentle büyüdü ancak şimdi bir milyoner olarak hayatına devam ediyor. Eşiyle birlikte dünyayı dolaşıyor ve kitap yazıyor.

Ayrıca, 44 yaşında emekli olan ABD'li öğretmen Minkley, eşiyle birlikte Endonezya'nın Bali Adası'nda yaşıyor, yoga yapıyor, evini yeniliyor ve sevdikleriyle özgürce vakit geçiriyor.

Her ikisi de bundan sonraki hayatlarında bir daha çalışmayı istemiyor çünkü daha önce verdikleri emekler onları emeklilik hayatlarına erkenden taşıdı.

Çin'in kırsal kesiminde günde 44 sentle büyüyen Kristy Shen milyoner oldu

Erken emeklilik hedefinin arkasındaki en önemli nedenlerin işten çıkarılma riski ve fazla mesailer olduğunu söyleyen Shen, bunun için para biriktirdiği süreçte otomobil satın almadı, dışarıda yemek yemeyi azalttı ve daha büyük bir eve taşınmadı.

Shen, çamaşır makinesi bulunmayan küçük bir evde yaşamaya devam ederek tasarruflarını yatırıma yönlendirdi ve 31 yaşında emekli oldu.

Erken emeklilik sonrasındaki yaşamına ilişkin ise Shen, "En büyük avantaj, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirme özgürlüğü. Her şeyi bir kenara bırakıp, ölüm döşeğindeki bir aile üyesine bakabildik ve oğlumun büyüme sürecinde yanında olabildik. FIRE sayesinde satın aldığımız en değerli şey, zaman." değerlendirmesinde bulundu.

Shen, "Çin'in kırsal kesiminde günde 44 sentle büyüyüp Batı'ya göç eden biri olarak, milyoner olmak en çılgın hayallerimin bile ötesinde. Daha da inanılmaz olan ise, son 10 yıldır bizim izlediğimiz yolu takip ederek başkalarının da büyük başarılar elde edebilmiş olması." ifadelerini kullandı.

Çalışmak yerine dünyayı dolaşan ve kitap yazan Shen, bugün erken emekliliğin yapay zeka teknolojisi ve konut fiyatlarının artması nedeniyle eskiye kıyasla daha zor bir hale geldiğini ancak hala mümkün olduğunu vurguladı.

Shen, erken emekliliğe ulaşmanın yüksek gelirle daha kolay olduğunu, ancak yine de öğretmen, girişimci ve kütüphaneci gibi farklı mesleklerden birçok kişinin erken emekli olabildiğini hatırlattı.

ABD'li öğretmen Amy Minkley 44 yaşında emekli oldu

Öğretmen olarak çalıştığı yıllarda Güneydoğu Asya'da yaşamın daha düşük maliyetli olduğunu fark eden Minkley, emeklilik için ihtiyaç duyduğu yatırım portföyünü hesapladı ve finansal bağımsızlık hedefine sandığından daha yakın olduğunu gördü.

Minkley, tasarruf oranını artırarak iki yıl daha çalıştı ve 2021'de 44 yaşındayken emekli oldu.

Singapur ve Hindistan'da tek başına yaşayabilecek maddi imkana sahip olmasına rağmen Minkley, dokuz yıl ev arkadaşıyla yaşamayı sürdürdü.

Minkley, "Günlük hayatta, yemeklerimin çoğunu kendim pişirdim, elektronik cihazlarımı eskiyene kadar kullandım, nadiren pahalı giysiler aldım ve büyük harcamalar yapmadan önce bir kez daha düşündüm." dedi.

Emekliliğin ardından Meksika ve Tayland'da yaşayan Minkley, daha sonra eşiyle birlikte Endonezya'nın Bali Adası'na yerleşti.

Çalışmak yerine yoga yapan, evini yenileyen ve sevdikleriyle özgürce vakit geçiren Minkley, Bali'deki yaşamının sağlığına, yaratıcılığına ve sosyal ilişkilerine daha fazla zaman ayırmasına imkan tanıdığını söyledi.

Bugün erken emekli olmanın artan maliyetler ve istihdam sorunları nedeniyle eskiye kıyasla daha zor olduğunu vurgulayan Minkley, yüksek gelire sahip olmadan finansal bağımsızlığa ulaşarak emekli olan öğretmen, kabin memuru ve farklı meslek gruplarından birçok kişiyi tanıdığını aktardı.

"Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik (FIRE)" hareketi nedir?

FIRE hareketi yüksek tasarruf, minimum harcama ve uzun vadeli yatırımlarla geleneksel emeklilik yaşını beklemeden finansal bağımsızlığa ulaşmayı hedefleyen bir yaşam anlayışı olarak 1990'ların başında ortaya çıktı.

Hareketin temelini oluşturan fikirler, ABD'li finansal bağımsızlık savunucuları Vicki Robin ve Joe Dominguez'in 1992'de yayımlanan "Your Money or Your Life" kitabıyla geniş kitlelere ulaştı ve 2010'larda popülerlik kazandı.

ABD'de ortaya çıkan bu yaklaşım, son yıllarda Kanada, Avrupa, Avustralya ve Asya'nın birçok ülkesine yayılarak küresel bir harekete dönüştü.

Kaynak: AA