Haberler

Tarsus'ta yılbaşı pazarları kuruldu

Tarsus'ta yılbaşı pazarları kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kadınların hazırladığı ürünlerin yer aldığı yılbaşı pazarları açıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kadınların hazırladığı ürünlerin yer aldığı yılbaşı pazarları açıldı.

Tarsus Belediyesi tarafından Kızılmurat Mahallesi'ndeki St. Paul Meydanı ile Şehitler Tepesi Semt Pazarı'nda kurulan pazarda, kadınlar hazırladıkları hediyelik eşyaları satışa sunuyor.

Ürün satışının yanı sıra etkinliklerin de düzenleneceği pazarlar 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular