Tarsus ilçesinde 2 bin 500 kişilik spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Tarsus ilçesinde 2 bin 500 kişilik spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzu yapılacağını bildirdi.

AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Fevzi İnan'ın eşlik ettiği Söylemez, Tarsus Gençlik Merkezi'nde incelemede bulundu.

Söylemez, burada yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılacak 2 bin 500 kişilik spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun, gençlerin sportif faaliyetlere katılımı artıracağını belirtti.

Yatırımın bölgenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacağını anlatan Söylemez, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projede emeği geçen kurum ve yetkililere teşekkür etti.