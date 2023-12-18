Tarım ve Orman Bakanı: Tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesiyle destekler artacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu’nda; "Tarımsal amaçlı örgütler, yeni vizyonumuzun en önemli unsurları arasında olacaktır. Bu bağlamda, tarımsal amaçlı örgütlerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmelerini sağlamak için bu kurumların derecelendirilmesine ilişkin esasları belirledik. ‘Birinci Derece’ olmaya hak kazananların, tarımsal desteklerden daha fazla yararlanması ve karar alma süreçlerine katılmalarının önünü açtık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu'nda; "Tarımsal amaçlı örgütler, yeni vizyonumuzun en önemli unsurları arasında olacaktır. Bu bağlamda, tarımsal amaçlı örgütlerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmelerini sağlamak için bu kurumların derecelendirilmesine ilişkin esasları belirledik. 'Birinci Derece' olmaya hak kazananların, tarımsal desteklerden daha fazla yararlanması ve karar alma süreçlerine katılmalarının önünü açtık" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları söyledi:

"'Yeni Normal' olarak da adlandırdığımız bu dönemin zorluklarına, sahip olduğumuz üretim gücüyle birlikte; sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite, kayıtlılık ve sektöre yatırımı artırarak cevap vereceğiz. Bu doğrultuda, üretimin ve üreticinin yüzyılını inşallah sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Tarım ve orman sektörü son 20 yılın 16'sında büyüme gösterdi.

2002 yılında 25.1 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı, 2022 yılında yüzde 133 artışla 58.6 milyar dolara yükselttik. Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ise ilk 10 içerisinde yer almaktayız. Aynı dönemde ihracatımızı 3.8 milyar dolardan 7.9 katına çıkararak 30 milyar dolara ulaştırdık. Son 21 yılda 95 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Son 20 yılda; tarla bitkileri üretiminde, yüzde 22 artışla 70.5 milyon tona; meyvede, yüzde 89 artışla 26.8 milyon tona; sebzede, yüzde 22 artışla 31.6 milyon tona ulaştık. Diğer taraftan, sertifikalı tohum üretimimizi 9.4 kat artışla 1.4 milyon tona çıkardık. Bugün 97 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Hayvan varlığımızı; büyükbaşta yüzde 68 artışla 16 milyon 687 bine, küçükbaşta yüzde 67 artışla 53 milyon 274 bine; kanatlıda yüzde 46 artışla 367 milyon adede, arılı kovanda yüzde 114 artışla 9 milyon adede çıkardık. Su ürünleri üretimimizi 61 bin tondan 8.4 katına çıkararak 515 bin tona yükselttik.

"2003-2023 DÖNEMİNDE ÇİFTÇİLERİMİZE GÜNÜMÜZ FİYATLARIYLA 866 MİLYAR LİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPTIK"

2003-2023 döneminde çiftçilerimize günümüz fiyatlarıyla 866 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Hububat üreticilerimize ayni olarak ödenen mazot ve gübre desteklerini, geçen yıl yaptığımız gibi öne çektik ve Ekim ayında Ziraat Bankası kartlarına 11.2 milyar lira tanımladık. 2003-2023 döneminde çiftçilerimize günümüz fiyatlarıyla 866 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. 23 milyon poliçe düzenlenerek, 1.1 trilyon lira değerinde tarımsal ürün sigortalandı.

"ÇEVREYE UYUMLU ORGANİZE TARIM BÖLGELERİ KURUYORUZ"

Jeotermal, rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynakların kullanılacağı, yeni teknolojilerin uygulanacağı, çevreye uyumlu organize tarım bölgeleri kuruyoruz. 41 ilde 60 adet organize tarım bölgesinin yatırım sürecini hızlandırdık. Kadın ve gençlerimizi sektöre yatırım yapmaları için yüzde 100'e varan hibelerle destekliyoruz. Diğer taraftan, gençlerimizin tarım politikalarında izi olsun diye Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kurduk.

"AZERBAYCAN'A 9 MİLYON DOZ ŞAP AŞISI İHRAÇ ETTİK"

2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Planlı ve rutin denetimlere ek olarak, farklı sektörlerde, her ay, tüm Türkiye'de 'Eş Zamanlı Denetim Programı' uyguluyoruz. Zirai ilaç kullanımını azaltmak için biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi destekliyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı desteklerini yüzde 100 artırdık. Hayvan hastalıklarıyla mücadelemiz de aralıksız devam ediyor. 2023 yılı içerisinde toplam 58 milyon doz şap aşısı ürettik ve 40 milyon dozunu uyguladık. Azerbaycan'a 9 milyon doz şap aşısı ihraç ettik. Hayvan aşı ve ilaçlarının testleri ile kalite kontrollerinin yapılacağı, uluslararası nitelikte, akredite ve entegre Veteriner Tıbbi Ürün Kontrol Merkezi'ni kuruyoruz. Bu sayede, yerli ve milli aşı üretimini artırarak hayvan hastalıkları ile etkin mücadele edeceğiz.

Araştırma kurumlarımızda; tarla bitkilerinde 953, bahçe bitkilerinde 1.027 yerli ve milli tohumluk çeşidi geliştirdik. Ülkemizde üretilen sertifikalı tohumluk çeşidinin yüzde 40'ı, bu tohumlardan oluşmaktadır. Ata Tohumu Projesi kapsamında, farklı türlerde 37 yerel çeşidi, araştırma enstitülerimiz adına tescil ettik ve koruma altına aldık. Yumurta tavukçuluğunda 4 damızlık hat geliştirdik. Tarımsal üretimin geleceğinin teminatı olan 318 bin genetik materyali, gen bankalarımızda koruyoruz.

"TOHUM ATILMAYAN, FİDAN DİKİLMEYEN YANMIŞ ALAN BIRAKMIYORUZ"

Orman yangınlarıyla mücadelemizi, rezerv güçler dahil 100 helikopter ve 24 uçakla sürdürüyoruz. Kara filomuzun kapasitesini artırarak; arazöz sayısını bin 560'a, ilk müdahale aracını 2 bin 453'e, iş makinasını 786'ya çıkardık. Yangınlardan zarar gören ormanlarımızın rehabilitasyonu ve yanan alanların tekrar ormanlaştırılması için, yıl içerisinde ağaçlandırma çalışmaları yapıyor, tohum atılmayan, fidan dikilmeyen yanmış alan bırakmıyoruz.

"TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TARİHİNDEKİ ALIM REKORUNU KIRDIK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Çiftçilerimizin hayvan kayıplarını bire bir bedelsiz yerine koyacağız' sözlerinin ardından, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin 105 kanatlı ve 26 bin 318 arılı kovan dağıtımını tamamladık. 5 bin 804 büyükbaş dağıtımını ay sonu itibarıyla bitiriyoruz. 2023 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi tarihindeki alım rekorunu kırdık. Böylece 13.1 milyon ton alım yaptık. Üreticilerimize 100 milyar TL ödedik.

Pancar üretimimiz geçen yıla göre yüzde 17 artışla 22.5 milyon tona ulaşacak. Cumhuriyet tarihimizin ilk yerli ve milli, hastalıklara dayanıklı şeker pancarı tohumunu 2025 yılından itibaren çiftçilerimizle buluşturacağız.

"GENEL TARIM SAYIMI 2026 YILI SONUNDA TAMAMLANACAKTIR"

Politikalarımıza esas teşkil edecek veri setlerini doğrulamak ve güncellemek amacıyla, TÜİK ile imzaladığımız protokol kapsamında, genel tarım sayımı 2026 yılı sonunda tamamlanacaktır.

"TARIMSAL AMAÇLI ÖRGÜTLER, YENİ VİZYONUMUZUN EN ÖNEMLİ UNSURLARI ARASINDA OLACAK"

Tarımsal amaçlı örgütler, yeni vizyonumuzun en önemli unsurları arasında olacaktır. Bu bağlamda, tarımsal amaçlı örgütlerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmelerini sağlamak için bu kurumların derecelendirilmesine ilişkin esasları belirledik. 'Birinci Derece' olmaya hak kazananların, tarımsal desteklerden daha fazla yararlanması ve karar alma süreçlerine katılmalarının önünü açtık.

"GAZZE SEMALARINDA GÜNEŞ YENİDEN DOĞACAK, ZEYTİNLER ELBET YENİDEN ÇİÇEK AÇACAK"

Filistin'de dünyanın gözü önünde bir katliam yaşanıyor. İsrail bir yandan yasaklı bombalar ile öldürmeye devam ederken, bir yandan da Gazze'deki kadın ve çocuklar dahil herkesi su ve gıdadan mahrum bırakıp, açlığa ve ölüme mahkum ediliyor. Biz biliyoruz ki; Gazze semalarında güneş elbet yeniden doğacak, zeytinler elbet yeniden çiçek açacak, ve Filistin yeniden özgür olacak. Biz de o gün, sadece yardımlarımızla değil, kendi tarımsal üretimine destek için de Filistin'in yanında olacağız."