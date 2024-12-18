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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Somalili mevkidaşı Aden ile görüştü Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Somalili mevkidaşı Aden ile görüştü Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile bir araya geldi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Yumaklı, görüşmede, ziyaretin Türkiye ile Somali arasındaki güçlü dostluk bağlarının bir yansıması olduğunu bildirdi.

Aden ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyete işaret eden Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Somali ile ikili ilişkileri geliştirmek için büyük bir çaba gösterdiklerini aktardı.

Yumaklı, balıkçılık başta olmak üzere birçok alanda işbirliği fırsatları bulunduğuna dikkati çekerek, "Türk balıkçılar uluslararası sularda başarılı faaliyetler yürütüyor. Balıkçılık alanındaki tecrübelerimizi karşılıklı paylaşabileceğimizi, bilgi ve deneyimimizi Somali'ye götürebileceğimizi, Somali'deki mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayarak kazan-kazan ilkesiyle Türk balıkçıların, müteşebbislerin ülkenizde faaliyet gösterebileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bu işbirliği için "teknik komite" oluşturulması ve ilk toplantının Türkiye'de yapılması önerisinde bulunan Yumaklı, süreç içinde iki ülkenin, balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilirliği ilkesi doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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