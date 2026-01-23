Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da TOKİ kura çekilişinde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu proje alın terinin karşılık bulduğu, emeğin korunup kollandığı, dar gelirlinin, gencin, engellinin, şehit yakınının hakkının gözetildiği büyük bir sosyal sözleşmedir aynı zamanda. Bir başka ifadeyle 'Yüzyılın Konut Projesi', devletiyle milletinin arasındaki gönül köprüsüdür." dedi.

Yumaklı, Kastamonu Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu'nda yapılan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında "TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Çekilişi"ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüzyılın konut projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Bu durumun milyonlarca vatandaşın yüreğinde filizlenen "Bir yuvam olsun" hayalinin önemli bir adımı olduğunu belirten Yumaklı, "Bu adım, devletin milletine uzatmış olduğu şefkat eli, sosyal adaletin, güçlü Türkiye idealinin ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının somut bir tezahürüdür. Bu proje sadece betonla, demirle, tuğlayla örülmüş bir yapı hamlesi değildir. Bu proje alın terinin karşılık bulduğu, emeğin korunup kollandığı, dar gelirlinin, gencin, engellinin, şehit yakınının hakkının gözetildiği büyük bir sosyal sözleşmedir aynı zamanda. Bir başka ifadeyle 'Yüzyılın Konut Projesi', devletiyle milletinin arasındaki gönül köprüsüdür." diye konuştu.

TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin konutun vatandaşlarla buluşturulduğuna işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ülkemizin medarıiftiharı kurumlarımızdan biridir TOKİ. Son dönemlerde TOKİ'nin yaptığı binaların binadan öte, aslında güvenli bir yuvayı, güvenli bir yaşam mahallini ifade ettiğini söylemiştim. Özellikle depremde TOKİ'nin yaptığı bir tek binanın bile hasar almaması, aslında yapılan işin kalitesini, emeği, gayreti bizlerin önüne çok net şekilde getirmiş oldu. Bugün atılan her adım bu tecrübenin ışığında daha güçlü gelecek için de bizlere çok önemli sonuçlar getirecek. Deprem bölgesinde hepinizin malumu, büyük inşaat seferberliği bugün 81 ilimizi de kapsayan yeni bir konut hamlesine dönüştü. 'Ev sahibi Türkiye' sloganıyla 500 bin konut projesiyle ilk etapta herkesi ev sahibi yapana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi çalışmaya, çabalamaya, ter dökmeye devam edeceğiz. Sadece bugünü garanti altına almıyoruz, aynı zamanda geleceğimizi de çocuklarımızı da garanti altına almış oluyoruz."

Yumaklı, projeye gençlerin ilgi duymasından dolayı memnun olduğunu dile getirerek, "Çünkü biliyoruz ki gençlerin hayat kurabildiği bir ülkede o ülkenin geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi mümkündür. Bu kura elbette alın yazısının adaletle buluştuğu, sabrın sevinçle tanıştığı ve şimdiden ev sahibi olacak kuradan isimleri çıkacak olanların heyecanının zirveye ulaştığı anı da bize getirmiş olacak. Bu topraklar, Kastamonu'nun toprakları vefanın, mertliğin ve kardeşliğin mayalandığı topraklardır. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'nin ifade ettiği gibi, 'Sözden ziyade hal önemlidir'. Konuşmuyoruz, yapıyoruz. Söylemiyoruz, vücuda getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise il genelinde 2 bin 380 konut için kura çekimi gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, "Devletimizin sosyal devlet anlayışının somut yansıması olan bu çalışmaların şehirlerimizin planlı gelişimine, vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ise kuranın vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da 500 bin sosyal konut projesinin bugüne kadar ortaya konulan en kapsamlı konut hamlesi olduğunu söyledi.

Proje ile yaklaşık 2 milyon kişinin yuva sahibi olacağını vurgulayan Sungur, bugüne kadar 28 ilde kuraların çekildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Yumaklı ve beraberindeki heyet, noter huzurunda TOKİ konutlarının kura çekilişi için butona bastı.