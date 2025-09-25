Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şile'de Vatandaşlarla Buluştu

ŞİLE'de 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bakanlığımız uhdesinde olan bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, gıda konusu, ormanla alakalı bütün konular, Doğa Koruma, Devlet Su İşleri'nin suyla ilgili konuları, su yönetimi genel müdürlüğünün suyun yönetimi konusundaki bütün konuları olmak üzere, vatandaşımızın hayatına direkt etki eden bütün konularda gece gündüz sahadayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Şile'de vatandaşlarla bir araya geldi. Seradaki ürünleri yerinde inceleyen Bakan Yumaklı, üreticilerle sohbet ederek fide dikim çalışmalarına katıldı. Ziyaretleri esnasında açıklama yapan Bakan Yumaklı, "AK Parti Türkiye Buluşmaları' çerçevesinde bugün Şile'deyiz. Diğer bütün illerde, ilçelerde olduğu gibi teşkilatımız, bakanlarımız sahada vatandaşlarımızla hemhal olma sürecini bugün itibariyle tamamlamış olacaklar. Biz de bu kapsamda Şile'ye geldik, sabah saatlerinden itibaren. Muhtarlarımızla, avcılarımızla, esnaflarımızla, gazilerimizle yani Şile'deki vatandaşlarımızın büyük bir kısmına ulaşacağımız yerlerde kendileriyle oturduk, sohbet ettik. Buradaki bütün amacımız vatandaşlarımızın kendi gündemleriyle alakalı bizlerle paylaşım yapmalarını sağlamak. Onlara kafalarındaki sorular varsa, cevaplar vermek. Çözülmesini talep ettikleri konuları ilk elden, kendilerinden almaktı. Tabii Şile hem turizmin hem tarımın hem ormanın bir arada yer aldığı, doğa güzelliği açısından, biyoçeşitlik açısından son derece önemli bir yer. Buraya gelmeden önce genç bir üretici kardeşimin serasında patlıcan hasadı yaptık. Onun buradaki seralarında üretmiş olduğu ürünlerin tadına baktık. Kendisine teşekkür ettik. Çünkü bu medeni cesareti gösterip ürettiğiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve Türkiye'nin gıda arz güvenliği konusunda kendi ürettiği ürünler itibariyle katkıda bulunmayı hedef almış bir kardeşimizin elbette bizler bakanlık olarak yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Özellikle bizim sera kurulumu konusundaki desteklerimizden ve fide desteklerimizden mümkün olduğu ölçüde kendisi yararlandı. Dün de hatta burada 260 bine yakın fideyi biz üreticilerimizle buluşturduk. Toplamda 1 milyon 200 bini geçti yanılmıyorsam. Bunların hepsi ülkemize, ülkemizin topraklarında yetişen güzel ürünler olarak, güzel gıda ürünleri olarak geri dönmüş oluyor" dedi.

Bakan Yumaklı, "Elbette bakanlığımızın ilgi alanında pek çok konu var. Onlardan bir tanesi de bugün sülün salımını gerçekleştirdik burada. Malumunuz özellikle kene vakaları sebebiyle kamuoyunun da çok yoğun talepleri olmuştu bu konuda. Biz zaten devam ettiğimiz, keklik salınımını çok daha fazlalaştırarak gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde, sülünleri de doğaya salıyoruz. Özellikle Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlarımız hem sülün hem de keklik salımı, hatta onun dışında biyoçeşitliliğe katkıda bulunacak olan diğer türlerin de doğaya salınımını gerçekleştiriyorlar. Bugün sadece biz sülün salımı gerçekleştirdik. Bir milyonun üzerinde keklik ve sülün salınımı gerçekleşti. Arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir tarafında o bölge hangi biyoçeşitliliğe sahipse, onun doğayla buluşmasını sağlamaya devam ediyoruz. Baştan sona kadar bakanlığımız uhdesinde olan bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, gıda konusu, ormanla alakalı bütün konular, Doğa Koruma, Devlet Su İşleri'nin suyla ilgili konuları, su yönetimi genel müdürlüğünün suyun yönetimi konusundaki bütün konuları olmak üzere, vatandaşımızın hayatına direkt etki eden bütün konularda gece gündüz sahada olduğumuzu buradan tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.