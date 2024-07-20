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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nevşehir'de Balıklandırma Programına Katıldı

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün kentteki baraj ve göletleri balıklandırma programına katıldı. Ürgüp ilçesinde bulunan Damsa Barajı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Gizligider, beraberindeki heyetle birlikte 350 bin yavru sazan balığını baraja bıraktı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün kentteki baraj ve göletleri balıklandırma programına katıldı.???????

Ürgüp ilçesinde bulunan Damsa Barajı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Gizligider, beraberindeki heyetle birlikte 350 bin yavru sazan balığını baraja bıraktı.

Gizligider, burada yaptığı konuşmada, 1971'de hizmete açılan sulama barajında 53 yıl sonra büyük bir temizlik yapıldığını söyledi.

Barajın turkuaz bir renge büründüğünü belirten Gizligider, "Ciddi bir balçık sorunu vardı. Hem doğal yaşamı tehdit ediyordu hem de küçük yaştaki çocukların sağlığı ve güvenliğiyle ilgili problemler yaşıyorduk. Önce temizledik şimdi de balıklandırıyoruz." dedi.

Damsa Barajı'nın 11 bin 920 dekar alanın sulaması ile Ürgüp'ün tarımsal anlamda can damarı olduğunu vurgulayan Gizligider, "Onlarca iş makinesiyle 400 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı. Yani 25 bin kamyon dip çamuru temizlendi. Bir sonraki adım olarak olta balıkçılığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Gizligider, bölge halkının çocuklarıyla hafta sonu kendilerinin belirleyeceği alanda olta balıkçılığı yapabileceğini dile getirdi.

Türkiye'de 1100 adet su kaynağına 89 milyon yavru balık bıraktıklarını vurgulayan Gizligider, bu kapsamda Damsa Barajı'na da 350 bin yavru sazan balığı bıraktıklarını anlattı.

Gizligider ve beraberindeki heyet daha sonra Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak kenarında yapılan ıslah projesini inceledi.

Programa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş ile AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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