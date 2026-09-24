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Tarım Bakanlığı yetkilisi Gürkan, tescilden sonra pazar değerinin önemini vurguladı

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Erzurum'da coğrafi işaretler seminerinde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilisi Gürkan, tescilden sonra pazardaki değerin oluşturulması gerektiğini söyledi. ETB Başkanı Oral, 62 coğrafi işaretli ürünle Erzurum'un Türkiye'de üçüncü sırada olduğunu ve hedefin birincilik olduğunu belirtti.

ERZURUM'da coğrafi işaretler bilgilendirme seminerine katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, "Bir ürünün tescilini almak yeterli değil, ürünün tescilini aldıktan sonra pazardaki değerini oluşturabilmek önemli" dedi.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), 80'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle ' Erzurum'da coğrafi işaretler bilgilendirme semineri' düzenledi. Alanında uzman isimlerin katıldığı seminerin açılışında konuşan ETB Başkanı Hakan Oral, 62 coğrafi tescil ürünüyle Erzurum'un Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını hedeflerinin birincilik olduğunu söyledi.

Türkiye'de şu anda bin 898 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, "Bunların yüzde 90'u tarım ve gıdayla alakalı. Bin 700'e yakını tarım ve gıda ürünü. Bu bin 700'e yakın üründen 62 tanesi Erzurum ölçeğinde tescilli ürünümüz. 15 tane de başvurumuz var. Hepinizin bildiği üzere Erzurum Oltu cağ kebabı, Oltu taşı, civil peyniri var. Bugün baktığımız zaman Erzurum kadayıf dolması, cağ kebapla birlikte ikinci bir pazarı yok. Diğer coğrafi işaretli ürünlerin de markalaşması konusunda bazı şeyler eksik" diye konuştu.

UNUTULAN ÇORBA

Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş yiyecekleri de bulunduğunu anlatan Gürkan, "Mesela Kara Fatma çorbası. Karafatma çorbası, Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir mücadeleyle cephede savaşmış bir kadının askerler için yaptığı o dönemde ne bulduysa eklediği mercimek, nohut, un ve başka ürünlerin bulunduğu çorba. Savaşta, cephede mücadele eden askerler için bulunan bir nevi aşureye benzeyen bir çorba" dedi.

PAZAR DEĞERİ ÖNEMLİ

Coğrafi işaretli ürünlerin markalaştıktan sonra pazarda değer bulmasının önemine değinen Gürkan, şunları söyledi:

"Biz coğrafi işaretli ürünlerimizi sadece temel kaynak görmüyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimiz markalaştığı zaman, pazarı söz konusu olduğu zaman değer buluyor. Öbür türlü bir kültürel değerdir. Bunları bir kültürel değer olarak unutmamamız şart. Ancak bunları markalaştırıp ticarete konu yapmamız da bir o kadar şart. Bir ürünün tescilini almak yeterli değil, Ürünün tescilini aldıktan sonra pazardaki değerini oluşturabilmek önemli. Bunun için hep birlikte bunu nasıl yapacağız nasıl başaracağız onun üstüne istişare toplantısı yapacağız."

ETB konferans salonunda gün boyu sürecek seminere katılan konuşmacılara teşekkür plaketi verilmesiyle açılış töreni sona erdi.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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