Tarım Bakanı Yumaklı'dan Gıda Güvenliği Vurgusu: Karekod Uygulaması Yaygınlaşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve güvenilir gıdayla ilgili özellikle perakende satış yapan işletmelerde "Karekod" uygulaması ile denetimlerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Şile'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında 'Karekod' uygulamasına yönelik kontrolleri yaparak, gıda güvenliğinin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'VATANDAŞLARIMIZ DENETİMLERİ KENDİLERİ TESPİT EDEBİLECEKLER'

İşletmelerdeki karekod okutma uygulamasının yaygınlaşmasının önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Bugün buradaki ziyaretlerimizde gördük ki işletmelerin tamamına yakını bu karekod sistemini uygulamaya başlamış. Buradan vatandaşlarımıza da herhangi bir yiyecek içecek alanına gittiklerinde Bakanlığımız tarafından denetlenip denetlenmediğini 'Tarım Cebimde' uygulamamızdan kontrol etmelerini bekliyoruz. Vatandaşlar da uygulamaya girip dükkanlarda bulunan barkodu okutarak bu denetimleri tespit edebilecekler ve bu mekanlarda gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecekler. Uygulamanın hem tüketici hem de işletmeciler için gıda güvenilirliğini sağlama konusunda büyük önem taşıdığını dile getiren Bakan Yumaklı, "Her işletme bu barkod sistemini uyguladığı takdirde onlar da rahatlıkla 'Biz vatandaşlarımıza gıda güvenliğini sağlıyoruz' diyebilecekler" şeklinde konuştu

Yumaklı, "Türkiye'deki bütün perakende ürün satışı ya da yiyecek, içecek satışlarını yapan işletmelerimizin bu uygulamasını daha da geliştireceğiz. Vatandaşlarımızın bu uygulamayı kullanmalarını, alışveriş yaptıkları yerlerde özellikle gıda güvenliği açısından bu uygulamanın kendilerine sağlayacağı konforu yaşamalarını istiyoruz. İşletmeler de kendilerini vatandaşa hizmet verecek bir işletme olarak, güvenilir gıdaya uygun ürünler sattığının teyidini yapmış olacaklar. İnşallah Türkiye'de perakende satış yapan tüm işletmelerde bu uygulama kullanımını daha da geliştireceğiz" dedi.