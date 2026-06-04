Kayseri, Tarihi Kentler Birliğinin eylül ayı encümen toplantısına ev sahipliği yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) haziran ayı encümen toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans aracılığıyla gerçekleşen toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Sur Belediye Başkanı Adnan Örhan katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, birliğin eylül ayı meclis toplantısına ev sahipliği yapmak istediklerini belirterek, birlik yönetimi ve encümenini kente davet etti.

Kayseri'nin sahip olduğu zenginliklere dikkati çeken Büyükkılıç, şehrin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanlarını taşıdığını hatırlattı.

Toplantıda, Tarihi Kentler Birliği'nin eylül ayı meclis toplantısının Kayseri'de yapılması kararlaştırıldı.